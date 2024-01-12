屏南選區兩陣營掃街 都選東隆宮出發「王不見王」

蘇孟淳和父親晚間於東港踩街拜票。（記者陳彥廷攝）

2024/01/12 22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選前最後一天，各選區皆已進入肉搏階段，屏東第二選區無黨籍立委候選人蘇孟淳昨天早上先進行車掃後，下午也展開徒步掃街。

本選區現任無黨籍立委蘇震清因案遭到「排黑條款」無法再參選，改推派其子蘇孟淳出選，不過，蘇震清因昨天掃街後感冒，因此今天早上萬丹徒步掃街並未現身，但後續場次蘇震清都有出現。

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蘇孟淳一早先自萬丹啟動徒步掃街，隨後下午到潮州，最後站則是東港，採嘉年華形式吸引目光，由於是無黨籍參選，因此並未特別強調總統人選及不分區立委選票要票投何方。

蘇孟淳致詞表示，邀請南屏東的民眾一起並肩而行、做最正確的選擇，並透過踩街一同感受歡樂氛圍，且最重要的是，要無畏無懼守護民主正義，給在地青年一個機會，服務1加1大於2。

屏二選區目前主要競爭者為徐富癸和蘇孟淳，兩陣營間煙硝味本就十足，今天的徒步掃街鄉鎮更是完全一樣，僅順序不同，而其中東港場所選擇的出發點皆為東隆宮，原本選民皆期待是否會出現如同嘉義市噴水圓環的強碰畫面，但警方唯恐支持群眾擦槍走火，因此極力疏處，最後形成「王不見王」的局面。

蘇孟淳潮州徒步掃街。（記者陳彥廷攝）

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