違法收政治獻金敗訴 蘇震清未現身兒蘇孟淳造勢場

蘇震清隨後出現為蘇孟淳助選。（蘇孟淳競總提供）

2024/01/12 16:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選舉逼近，立委蘇震清5年前收受李恒隆假借公司名義所捐贈的政治獻金100萬元，卻未於法定期限內返還或繳庫，蘇還被查出收下捐贈者不詳的政治獻金260萬元，卻未存入政治獻金專戶、未開立收據且隱匿未登帳；監察院決定依政治獻金法對蘇開罰共116萬元，並沒入這360萬元，蘇不服提告，台北高等行政法院指監院的決定沒有問題，今判蘇敗訴，可上訴。

蘇震清本屆因案遭到「排黑」，改推派其子蘇孟淳以無黨籍參選，以往造勢場合蘇震清都會到場，但今天蘇孟淳啟動掃街，一大早卻未見蘇震清現身力挺，蘇孟淳則說，蘇震清因為車掃被落山風吹到感冒，因此今天由他自己和支持者徒步掃街。

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至於父親政治獻金案敗訴判決，蘇孟淳則認為加減有政治操作的成分。他說，父親昨天陪他在恆春半島車掃一整天，因為落山風太大，導致父親感冒、身體不適，所以今天他自己與支持者一起徒步遊行，至於父親的案子，他不太清楚，因為他都在跑自己的行程，但父親會提上訴。

蘇孟淳說，在這個時間點出現這樣的判決，他認為加減一定有政治操作，但他還是會一步一腳印繼續跑行程，繼續努力打贏這場選戰，下午他將在潮州鎮徒步遊行，晚上轉至東港徒步遊行。不過，疑似護子心切，蘇震清在媒體離去後又出現在隊伍當中，也高舉雙手替蘇孟淳加油。

對此，主要對手、民進黨的徐富癸則說，「蘇委員自己要面對的問題，他個人不予評論。」徐富癸表示，選前1天，他在屏東縣長周春米的陪同下在萬丹、東港、潮州先車隊掃街，後徒步遊行，除無法到場的母親託女兒送來親煮的「當歸湯」祝他當選歸來外，後來女兒則騎機車跟在車隊後方守護爸爸，此外還有熱情的酪農身著乳牛裝送上3瓶水奶，象徵「犇」向勝利，讓他的選前最後一天既溫馨又激情。

徐富癸和縣長周春米進行選前最後衝刺車掃。（徐富癸競總提供）

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