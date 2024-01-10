屏南選區激戰 徐富癸、蘇孟淳車掃不忘議題攻防

屏南選區激戰，徐富癸車掃不忘議題攻防。（記者蔡宗憲攝）

2024/01/10 23:53

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕選戰進入最後階段，選情激烈的屏東第二選區（屏南），民進黨立委候選人徐富癸及無黨籍立委候選人蘇孟淳，除了選擇車掃及進入基層市場拜票，雙方仍持續針對蘇孟淳父親蘇震清及前縣長潘孟安，在這場選戰中的角色進行攻防，徐富癸重申清廉是政治人物最基本的要求，蘇孟淳也強調「對父親官司有信心」。

打著「正綠」旗幟的徐富癸，這次面對因案無法參選的前綠營立委蘇震清兒子蘇孟淳，陷入近二十年來綠營最大苦戰，蘇孟淳面對父親司法案件頻成對手攻擊軟肋，昨天再次發出「屏東不能只有一種聲音」文章，認為長期任職於前縣長潘孟安系統的徐富癸及現任縣長周春米都是潘家派系的發聲筒，無法代表民意傳達真正的聲音；徐富癸則指周春米縣長、徐富癸都不姓「潘」，更不是父子、也沒有親戚關係。

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蘇孟淳指出，對手不斷攻擊父親蘇震清，蘇孟淳表示，所有客觀物證都顯示父親並無收賄，他對父親官司有信心，蘇震清從政30年不收紅包、不包工程，服務不分藍綠、不分派系、更跨越區域，品質有口皆碑，「蘇震清」已成為服務的品牌；雖然耳語、抹黑攻擊不斷，加上面臨強大的行政資源，但他並不畏怯，也不抱怨，反而愈挫愈有精神。

徐富癸則強調，清廉是政治人物最基本的要求，他與潘前縣長、周縣長因為政治理念相同，一起在政治路上努力，沒有家族政治、利益傳承等為人詬病的問題；且潘前縣長從政至今，沒有任何的司法案件，就是自愛的表現，立委選舉不是誰跟誰在拼，是一場清廉、求進步的團隊在跟一個已經沒有黨籍、只顧利益的家族對決，選民心中自有一把尺，編織再多的理由都無法掩蓋事實。

對於徐、蘇兩人立委選戰不斷扯上蘇震清及潘孟安，屏南一名資深綠營支持者認為，兩個候選人都是初次參選，或許選民會想像「什麼樣的師父帶出什麼樣的徒弟」，四年前立委選戰「硬喬位置」，跟去年縣長選舉「扯後腿」，許多支持者都點滴在心頭，只能回歸民進黨的初衷及美德，也就是清廉、勤政、愛鄉土來選擇值得信賴的候選人。

屏南選區激戰，蘇孟淳車掃不忘議題攻防。（蘇總部提供）

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