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首頁　>　政治

國民黨林金結選前衝刺 周錫瑋陪車掃

林金結致詞。（記者董冠怡攝）

林金結致詞。（記者董冠怡攝）

2024/01/12 21:34

〔記者董冠怡／新北報導〕距離投票日邁入倒數計時，國民黨籍新北市立法委員第十選區候選人林金結今日白天接連由前台北縣長周錫瑋、台中市副市長王育敏陪同土城、三峽車隊掃街；晚間則趕場三峽、土城選前之夜致詞，現場座無虛席、氣氛熱烈。他表示，拜託大家給他一個機會，未來若進入立法院一定不會辜負眾人對他的期待。

周錫瑋表示，土城、三峽需要優質的候選人，讓有監督能力的林金結上台，為民服務，相信林金結、國民黨都會贏。

王育敏說，她很認同林金結對於年輕朋友的未來、養育孩童的困境提出的政見與解方，國會就是需要有更多相同理念的優質委員一起打拚。

林金結指出，土城、三峽基本盤還是藍大於綠，4年前國民黨分裂，讓民進黨坐收漁翁之利，這次團結一致，從基本的結構上、地方的整合上，對選情有信心，然而敵手吳琪銘畢竟有現任優勢，加上府院黨資源不斷挹注，故仍謹慎以對，但也審慎樂觀看待選情。

林金結說，民進黨立委執政八年，希望換人做做看，呼籲明天早上出門投票，總統票投藍營候選人侯友宜、立委票投林金結，若能進入立法院，承諾會認真努力打拚，讓土城、三峽與下一代越來越好，安居樂業過好日子。

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