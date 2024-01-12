力挺台灣民主大選！ 美國聯邦參議院「無異議火速通過決議」

美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）於美東時間11日，於美國聯邦參院發言挺台。（擷取自蘇利文官方影片）

2024/01/12 21:18

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦參議院於台北時間12日以無異議方式，通過友我決議案，創下歷年來國會從提案到通過友我議案的最短時間紀錄。該決議案肯定台灣樹立民主典範，並關切中國介選情形，重申無論選舉結果，美方均將致力維持台美夥伴關係。外交部今（12日）對於美國國會兩黨一致支持台灣的民主選舉，並重申對台美關係及協助維護台灣民主制度的堅定承諾，表示誠摯感謝。

外交部指出，本決議案由聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）及凱恩（Tim Kaine）共同領銜提案，獲得參議院近半數的49位重量級議員連署，包括民主黨黨鞭杜賓（Richard Durbin）、共和黨黨團主席巴拉索（John Barrasso）、撥款委員會主席莫瑞（Patty Murray）、外交委員會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）及及共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）等人。

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中國駐美大使館發言人劉鵬宇10日曾聲明，稱中國堅決反對美國與台灣進行任何官方接觸，並堅稱華府必須避免「干涉台灣選舉」。

該決議以「讚揚台灣民主選舉史，並支持台灣民主制度」開頭，提及台灣自民主化以來，已歷經7次總統選舉、9次立法院選舉和多次地方選舉，所有選舉都是自由、公正且代表台灣民意。台灣已3度政黨輪替、和平移交總統權力，鑑於2024年1月13日台灣將舉行民主化以，來第8次總統選舉和第10次立法委員選舉，因此，美國聯邦參議院讚揚台灣不僅在太平洋地區、也在全球樹立自治之典範，也強調台灣的民主是自由世界一股強大的戰略力量，更是當代美台關係不可或缺的一部分。

決議也指出，美國聯邦參議院持續關注中國共產黨干預台灣2024大選。而無論選舉結果如何，都將致力於在外交、資訊、經濟和文化領域繼續保有強勁的夥伴關係，並維持以台灣關係法、美中三公報及六項保證所確立的美國政策。

蘇利文及凱恩12日在參院院會發言時，均肯定台灣民主制度是民主典範，足以讓中國等獨裁政權擔憂。兩位參議員高度關切中國干預我國選舉情形，並呼籲國會議員共同支持台灣。

蘇利文辦公室透過新聞稿指出，這是個動盪且具有潛在危險的時期，因此從大選結束至5月就職典禮，美國需表現出持續且堅定不移的承諾和決心支持台灣民主。最重要的是，美國現在最需要加強於台海的威懾力。今天聯邦參議院一致通過的這項重要決議，將有助於實現此目標。

蘇利文強調，台灣每一次的選舉都威脅到中國共產黨的核心假定，即一個永遠掌權的獨裁者，知道怎樣才是對14億人最好的。中國數以百萬計的人民都關注著台灣的選舉，並捫心自問：「台灣能？為何我們不能？」而這對習近平而言，是極大的弱點。

蘇利文指出，台灣對人權、宗教自由、新聞自由的尊重，以及成功的經濟體，在在證明了讓所有台灣人民參與民主真的是好極了！「因此，我們必須要堅定不移地支持台灣的民主」。

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