為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

力挺台灣民主大選！ 美國聯邦參議院「無異議火速通過決議」

美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）於美東時間11日，於美國聯邦參院發言挺台。（擷取自蘇利文官方影片）

美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）於美東時間11日，於美國聯邦參院發言挺台。（擷取自蘇利文官方影片）

2024/01/12 21:18

〔記者楊丞彧／台北報導〕美國聯邦參議院於台北時間12日以無異議方式，通過友我決議案，創下歷年來國會從提案到通過友我議案的最短時間紀錄。該決議案肯定台灣樹立民主典範，並關切中國介選情形，重申無論選舉結果，美方均將致力維持台美夥伴關係。外交部今（12日）對於美國國會兩黨一致支持台灣的民主選舉，並重申對台美關係及協助維護台灣民主制度的堅定承諾，表示誠摯感謝。

外交部指出，本決議案由聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）及凱恩（Tim Kaine）共同領銜提案，獲得參議院近半數的49位重量級議員連署，包括民主黨黨鞭杜賓（Richard Durbin）、共和黨黨團主席巴拉索（John Barrasso）、撥款委員會主席莫瑞（Patty Murray）、外交委員會亞太小組主席范霍倫（Chris Van Hollen）及及共和黨首席議員羅姆尼（Mitt Romney）等人。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇10日曾聲明，稱中國堅決反對美國與台灣進行任何官方接觸，並堅稱華府必須避免「干涉台灣選舉」。

該決議以「讚揚台灣民主選舉史，並支持台灣民主制度」開頭，提及台灣自民主化以來，已歷經7次總統選舉、9次立法院選舉和多次地方選舉，所有選舉都是自由、公正且代表台灣民意。台灣已3度政黨輪替、和平移交總統權力，鑑於2024年1月13日台灣將舉行民主化以，來第8次總統選舉和第10次立法委員選舉，因此，美國聯邦參議院讚揚台灣不僅在太平洋地區、也在全球樹立自治之典範，也強調台灣的民主是自由世界一股強大的戰略力量，更是當代美台關係不可或缺的一部分。

決議也指出，美國聯邦參議院持續關注中國共產黨干預台灣2024大選。而無論選舉結果如何，都將致力於在外交、資訊、經濟和文化領域繼續保有強勁的夥伴關係，並維持以台灣關係法、美中三公報及六項保證所確立的美國政策。

蘇利文及凱恩12日在參院院會發言時，均肯定台灣民主制度是民主典範，足以讓中國等獨裁政權擔憂。兩位參議員高度關切中國干預我國選舉情形，並呼籲國會議員共同支持台灣。

蘇利文辦公室透過新聞稿指出，這是個動盪且具有潛在危險的時期，因此從大選結束至5月就職典禮，美國需表現出持續且堅定不移的承諾和決心支持台灣民主。最重要的是，美國現在最需要加強於台海的威懾力。今天聯邦參議院一致通過的這項重要決議，將有助於實現此目標。

蘇利文強調，台灣每一次的選舉都威脅到中國共產黨的核心假定，即一個永遠掌權的獨裁者，知道怎樣才是對14億人最好的。中國數以百萬計的人民都關注著台灣的選舉，並捫心自問：「台灣能？為何我們不能？」而這對習近平而言，是極大的弱點。

蘇利文指出，台灣對人權、宗教自由、新聞自由的尊重，以及成功的經濟體，在在證明了讓所有台灣人民參與民主真的是好極了！「因此，我們必須要堅定不移地支持台灣的民主」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
重溫《島嶼天光》神曲…網喊：希望大家都還在！
2024/01/12 18:07

重溫《島嶼天光》神曲…網喊：希望大家都還在！
自由開講》明白真相比選舉結果更重要
2024/01/12 12:14

自由開講》明白真相比選舉結果更重要

阿茲海默症有前兆？十大警訊與預防
大選之日將近！苦苓南北跑只為「民主」：一定要去投票！
2024/01/12 10:23

大選之日將近！苦苓南北跑只為「民主」：一定要去投票！
臨近大選投票 美國之音：布林肯將會晤中共中聯部長劉建超
2024/01/12 08:07

臨近大選投票 美國之音：布林肯將會晤中共中聯部長劉建超

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股
馬英九稱兩岸須信習近平 何博文：呈現國民黨人心態
2024/01/11 18:58

馬英九稱兩岸須信習近平 何博文：呈現國民黨人心態
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播