馬英九稱兩岸須信習近平 何博文：呈現國民黨人心態

英九日前受訪稱「兩岸關係必須相信習近平」，何博文（圖）指出，馬的言論呈現部分國民黨人的心態，自稱「蔣經國徒子徒孫」不羞恥？ （記者闕敬倫攝）

2024/01/11 18:58

〔記者闕敬倫／新北報導〕前總統馬英九日前接受外媒專訪表示，「兩岸關係必須相信習近平」；對此，民進黨新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山區）立委候選人何博文指出，很遺憾這話出自前總統口中，馬的言論呈現部分國民黨人的心態，自稱「蔣經國徒子徒孫」不羞恥？

何博文表示，馬英九的完整受訪正呈現部分國民黨人的心態，即「習近平再如何可惡，卻沒有民進黨可惡」，但國民黨引入共產黨，以打擊民進黨，使台灣民主遭到巨大威脅，馬英九自稱「蔣經國徒子徒孫」，難道不羞恥？

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何博文說，這次選舉，「台灣必須選對的人，走對的路」，畢竟一不小心，台灣就會「倒退嚕」，畢竟在外媒訪問中，馬英九直言「侯先生的兩岸政策大多都是延續我的做法」，而侯友宜實際言行又自證延續馬英九路線，像是拋出重啟服貿、開放中生留台就業，但如今中國經濟與就業狀況不如以往，實在無法理解國民黨為何拋出不負責任且無益於台灣的政策，直到看了馬英九受訪才知道，原來「國民黨心向習近平，而非台灣人民」。

何博文指出，即便馬英九在受訪時的內容，根本是為中共利益發聲，但日前現任對手國民黨新北第一選區立委洪孟楷才找馬掃街表達力挺，如此看來票投國民黨，其實非「安居樂業」，而是「人民失業」。

何博文強調，民眾以為是票投「侯友宜」、票投「洪孟楷」，結果卻得到「馬英九」、「洪秀柱」等人，2024年台灣民主不能倒退嚕，懇請國人週六「三票民進黨，捍衛民主與你我就業機會」。

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