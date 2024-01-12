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臨近大選投票 美國之音：布林肯將會晤中共中聯部長劉建超

外媒消息指出，美國國務卿布林肯（見圖）計劃於12日與中央對外聯絡部部長劉建超會晤，據指美方將持續告誡中國，不要利用此次選舉作為製造不穩定的藉口。（資料照，法新社）

外媒消息指出，美國國務卿布林肯（見圖）計劃於12日與中央對外聯絡部部長劉建超會晤，據指美方將持續告誡中國，不要利用此次選舉作為製造不穩定的藉口。（資料照，法新社）

2024/01/12 08:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明天就是總統大選投票日，外媒消息指出，美國國務卿布林肯計劃於12日與中共中央對外聯絡部部長劉建超會晤，據指美方將持續告誡中國，不要利用此次選舉作為製造不穩定的藉口。

美國之音（VOA）報導，布林肯12日將在華府與負責跟各國政黨發展關係的中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談，據熟悉會晤安排的人士表示，美國主管亞太事務的助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）也會參與這場長約一小時的會晤。

報導指出，在台灣舉行總統和立委選舉之後，美中溝通也將繼續進行，兩國的高級官員將在下週參加在瑞士舉行的世界經濟論壇。包含布林肯及中國國務院總理李強都將出席。

報導提到，華府已表態反對「外部干涉」或「惡意影響」台灣選舉。一名美國政府高官於本週三向美國之音記者透露，若北京選擇對台灣選舉結果施加額外的軍事壓力或脅迫，就是「挑釁者」。該名美國官員表示「在整個選舉和過渡期間，依據過去的先例和美方與台灣的非官方關係，我們將確保與北京溝通管道暢通，包括外交和最近恢復的兩軍交流管道」。

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