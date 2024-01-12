明天的「民主課」也很寶貴！ 新南向菁英班熱鬧結業

「第二屆連結新南向菁英培育專班四校聯合結業典禮」今（12）日在外交部熱鬧登場。圖為國立台北科技大學學生。（外交部提供）

2024/01/12 18:21

〔記者楊丞彧／台北報導〕「第二屆連結新南向菁英培育專班四校聯合結業典禮」今（12）日在外交部熱鬧舉辦，四校學生透過歌唱與短劇展現學習成果，各國代表也應邀出席觀禮，場面熱絡。外交部政務次長田中光也履行開學典禮「承諾」，出了幾個問題進行「華語隨堂考」，檢驗學生的學習成果。田中光期盼在座學生學成歸國後，能扮演台灣在當地的「大使」角色。他也提及，恰巧台灣明天將舉行總統大選，「這將會是寶貴的一課」。

田中光致詞時表示，為落實新南向政策人才交流目標，外交部前（2022）年舉辦第一屆連結新南向菁英培育專班，選拔50名來自越南等6個新南向國家學員來台研習，成效良好。去（2023）年舉辦第二屆專班，擴大與4校合辦，學生來源國也擴大到8國，新增緬甸與巴基斯坦。而令他開心的是，本屆有些學生將續留台灣，將攻讀碩士學位。

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田中光指出，留學生們常提到台灣的民主、多元以及高品質教育，都是他們選擇來台灣留學的原因。「第二屆連結新南向菁英培育專班」也開設了公衛、兩岸關係、華語、農業、食品安全等多元化課程供選擇。在上述領域，台灣表現皆位居全球領導地位，也樂與志同道合國家分享自身之經驗及專業知識。

此外，田中光也提到，除了學術活動，專班也安排許多文化參訪行程，希望留學生能更深入了解台灣的風土民情以及人民保衛自己的決心。我們相當珍惜自己的民主制度，也因此希望與印太區域及世界的民主盟友們更緊密地聯繫。他強調，在座的都是每個國家未來的希望，期盼在台灣建立起的友誼能將彼此更緊密地聯繫，站在一起才能共同面對全球的挑戰。

田中光也「應景」地說，明天台灣將舉行總統大選，「你們有免費的機會可以身歷其境」。台灣的選舉完全公開透明，並以民主的程序進行，候選人透過公開辯論的方式爭取選票，儘管有時候也會互相攻訐，但絕對不使用暴力或極端的手段，「我認為這會是寶貴的一課，也將是一段難忘的時光」。他也期勉在座的學生，學成歸國後都能成為台灣在當地的「大使」。

國立屏東科技大學校長張金龍表示，期盼學生回國後能「學以致用」，把在台灣學到的專業知識運用在促進新南向各國的農牧發展上。國立金門大學國際長顏郁芳說，許多學生會問該怎麼回報台灣的友誼與熱情接待；她回，發揚台灣精神就是最好的回報，希望學生們在結業後繼續愛著台灣，並將這份愛傳出去。

台北醫學大學副校長張淑英提及，她很開心有幾位學生取得了碩士班門票，也期盼繼續承辦新南向菁英專班計畫。國立臺北科技大學化學工程與生物科技系副教授李文亞說，半導體作為最具前瞻性的科技之一，不僅代表著台灣的科技實力，更是台灣與國際社會連結的橋樑。他相信，專班的經驗不僅能為留學生的未來加分，也能有助於母國發展。

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