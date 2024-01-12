選前之夜回防家鄉 山原立委伍麗華屏東大車掃

伍麗華選前一天展開屏縣大車掃。（取自伍麗華臉書）

2024/01/12 16:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣教育界出身的伍麗華，2020年成為民進黨首位山地原住民立法委員，本次尋求二連任，今天（12日）選前最後一天，她展開全縣原鄉大車掃，從牡丹鄉出發，接著獅子、春日、來義、泰武、瑪家、三地門、霧台鄉，晚上在瑪家鄉佳義村的競總有競選之夜，全力固守家鄉票源，沿途支持者熱烈回應，為她加油打氣。

伍麗華今天下午也在臉書發表一篇長文表示，「向月亮說早安，跟太陽道晚安。數不清究竟是幾個太陽？幾個月亮？4年來，她和團隊始終在趕路中。一座山越過一座山，一條溪跨過一條溪，山也好，水也罷，無時無刻，始終在路上……把一分鐘當十分鐘用的原因只有一個，原住民不能等、不要等、不應再等下去，我們無法再辜負任何一個期待」。

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伍麗華表示，原住民的部落，本該享有身為獨特民族的生存、福祉和整體發展不可或缺的集體權利，但被漠視太久，必須發聲捍衛。原住民的土地，本是部落、氏族、貴族或血緣團體所有，但現代的律法與傳統的制度產生無數斷層與矛盾，亟需轉型正義。原住民的族人，本就是台灣的重要根源，但在歷史的粗暴與轉折下，主客易位，反而成為非主流的邊緣族群，唯有振復自救。

伍麗華指出，過去四年，她與團隊不是出發，就是在出發的路上。每一次出發，非但不是最後一哩路，反而是跨向未來的第一哩路，一次又一次的走，一遍又一遍的行，每一條路徑，不論多小多窄，不管有無導航，我們都得前行，因為這是麗華無法迴避的責任，就算用盡一生的太陽或月亮時間都不夠。

伍麗華說，「請將每一張票化成一個聲音，勇敢說出內心的想法，支持十分努力、十分危機的10號伍麗華，讓麗華繼續努力的力量，讓部落的孩子們知道，實踐、勤奮、慈悲、勇敢、堅韌都是原住民的本質，我們可以相信自己，繼續努力，擁抱未來。」

伍麗華表示，她在立法院提出超過1300多個提案，完成的三讀案也多達300多個，因此獲得了國會公民監督聯盟評鑑的優秀立委，以及口袋國會評鑑的優質立委，更是獲得了第1屆立法委員再生能源貢獻獎，在地方建設的經費爭取，這4年爭取的經費超過153億元，選民服務案也高達1萬2千件，有信心未來4年一定會做得更多更好。

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