周孟蓉還原與郭台銘「去年對話內容」 不會也不能支持柯文哲

屏東縣議長周典論女兒周孟蓉，接受媒體簡短訪談後，快閃離去。（記者林正堃攝）

2024/01/12 15:23

首次上稿14:53

更新時間15:23（屏東地檢署否認翻牆搜索）

〔記者林哲遠、李立法／綜合報導〕大選前夕，因行賄案收押禁見的屏東縣議長周典論女兒、國民黨中常委周孟蓉昨晚在臉書發文稱，去年11月25日接到鴻海創辦人郭台銘電話，郭說「不會也不能支持民眾黨總統候選人柯文哲。」周孟蓉今日在同黨前中常委蕭景田陪同下在台北車站受訪，她再透露，去年郭曾說，「柯文哲說要找他，但他有請幕僚轉達柯幕僚，若要找他，得先下南部找周典論。」

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周孟蓉昨日在臉書發文表示，她負責任明確的轉述郭台銘去年11月25日打電話告訴她，「為了守護中華民國、政黨輪替，他不會也不能支持柯文哲；因為支持柯文哲就是保送民進黨總統候選人賴清德，更是葬送中華民國」，郭辦發言人黃士修對此簡短回應，「沒聽過這件事，不評論。」

周孟蓉指出，今天是選前最後1天，昨天晚上發臉書相信大家都有看到，「今天早上8點多，我的父親再度被借提，我不知道是不是司法恐嚇，我不是十大通緝要犯，警方來我家時翻牆進來，檢察官也沒有到，想問問國人這是正常司法程序嗎？」

「我擔心我的父親，他守護中華民國的這條路我們不會退也無路可退，」周孟蓉強調，當初我們因為郭董守護台灣的召喚支持郭董的路走下來。

周孟蓉突然語塞停頓25秒左右，哽咽表示，「當我們婦女受到波動，守護中華民國召喚，我不會退縮，我也相信，集中選票對抗貪污腐敗的民進黨，這是最神聖的武器，在這裡請大家跟郭董初心一起前進，一起下架民進黨。」

媒體追問是否意味郭董不支持柯文哲？周孟蓉聲稱，去年11月24日登記完後，郭台銘說，「柯先生說要找他，有請幕僚轉達柯幕僚，如果要找他，先下南部找周典論，如果周願意見，他會再考慮要不要接見柯。」

對於周孟蓉指警方翻牆進入她家，屏東地檢署表示，今天檢警沒有搜索行動，至於執行搜索及約談周典論當天，是周家人開的門，也沒有翻牆情事。

屏東縣議長周典論女兒周孟蓉，接受媒體簡短訪談。（記者林正堃攝）

周孟蓉今日在同黨前中常委蕭景田陪同下在台北車站受訪。（記者林正堃攝）

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