賴坤成批「叛徒、背骨」 劉櫂豪辯稱這場選舉不是為政黨舉辦

賴坤成批評劉櫂豪，呼籲集中選票支持賴坤成當選。（記者黃明堂攝）

2024/01/12 15:07

〔記者黃明堂／台東報導〕選戰最後一天，民進黨台東立委候選人賴坤成重批退黨參選的現任立委劉櫂豪是公認的民進黨「叛徒、背骨」，即使當選，在立院也孤鳥難鳴。他說，此戰是團結的國民黨對抗分裂的民進黨，全國都在看，他腹背受敵，請大家集中選票支持賴坤成。

劉櫂豪透過競總回應說，民主政治就是全民政治，這場選舉不是為政黨所舉辦的，而是台東自己當家做主的一場選舉。劉櫂豪會繼續堅持台灣優先、台東優先，與所有堅持正面良善力量的台東鄉親站在一起，爭取1月13日的勝利，這場勝利是屬於台東人全部的勝利。

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賴坤成說，劉櫂豪20年來擁龐大黨政資源，所提政見都是因為他是執政黨從政黨員，且是政策會執行長，英系召集人，才獲黨的支持，民進黨待劉不薄，特別是小英，對劉照顧有加，結果，劉櫂豪選擇退黨，再被開除黨籍，是全台民進黨唯一違紀參選立委的，已是大家公認的叛徒、背骨的人，票投給他無用，即使當選，也是孤鳥。

賴坤成說，國民黨黃建賓還年輕，未來還有機會，應該把大武鄉長做好做滿。他擁有豐富經驗，涵蓋行政、法律、文化、金融，各方面都熟，且做人好鬥陣，願意傾聽，在關鍵時刻溫馨，需要大家支持，落實十大政見。

賴坤成說，目前他的選況，前有國民龐大行政組織動員，後有現任立委掌握豐沛資源，且在藍大於綠的台東，分裂民進黨對抗團結國民黨特別吃力，但請大家思考，頼坤成是唯一選籍可以不分藍綠，團結爭取建設的人。以前他當台東市長時，與時為不同黨的縣長陳建年、徐慶元合作，12年前當立委時，與當時國民黨縣長黃健庭合作爭取到400億花東基金，他只有在選舉時分政黨，選後是不分藍綠的。

劉櫂豪說，過去10多年來，他一步一腳印，認真為台東爭取各項重大建設，包含南迴鐵路電氣化、花東鐵路雙軌化、EMU3000型新火車啟用、台9線拓寬，這些重大建設對台東有非常正面幫助，也讓台東鄉親十分有感。

劉說，今天晚上「劉櫂豪選前之夜：勝選徒步大遊行」，他號召集結所有志同道合的夥伴，為台東攜手做一件不平凡的事，超越黨派，選最好的人。

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