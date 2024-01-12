短兵相接！選前之夜 朝野立委候選人民雄踩街正面比氣勢

嘉義縣山區朝野立委候選人看板並立。（記者蔡宗勳攝）

2024/01/12 14:56

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕選前之夜，嘉義縣山區朝野立委候選人都選在最大票倉民雄市區踩街遊行，預計晚間6點10分雙方人馬會在早安公園路口相遇，為避免短兵相接冒出火花，民雄警分局將出動優勢警方戒備，同時呼籲各自支持者保持理性，讓活動圓滿完成。

嘉義縣山區民進黨立委候選人陳冠廷舉辦「民雄踩街嘉年華挺台灣站出來選前之夜」，下午6點從位於鄉公所斜對面的民雄競總徒步大造勢，陳冠廷表示，要拚戰到最後一刻，全力爭取更多選民的支持，請鄉親前來為他加油打氣，展現台灣隊的團結與氣勢。

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另陳冠廷預計明早7點50分抵民雄鄉大崎社區活動中心投開票所。

「在野大聯盟」、無黨籍立委候選人林國慶今早9點起馬不停蹄到選區各鄉鎮進行車掃，民雄大遊行傍晚5點從競總出發，要爭取最大票倉選民的認同支持。

林國慶則預計明上午11點到鹿滿投開票所投票。

民雄警分局表示，民雄街面較小，陳冠廷與林國慶隊伍容易相遇，經協調預計晚上6點10分會在早安公園與中油路口隊伍第一次相遇，之後又會在大大士爺廟等處會師，將出動優勢警力全面戒備，也盼雙方支持者理性，讓選舉活動圓滿落幕。

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