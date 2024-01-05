陳冠廷、林國慶政見會二度交鋒 互轟家族財產

嘉義縣山區5名立委候選人出席第二場公辦政見會。（記者王善嬿攝）

2024/01/05 19:38

〔記者王善嬿／嘉義報導〕第11屆立委選舉嘉義縣第二選區（山區）立委候選人公辦政見會今天（5日）舉行第二場，民進黨候選人陳冠廷與嘉義縣「在野大聯盟」無黨籍候選人林國慶交鋒成焦點，陳冠廷猛攻林國慶家族是嘉義大建商，任立委時表現全國倒數；林國慶質疑陳冠廷養豬場超貸，酸陳冠廷參選是要保護、擴充家族財產。

林國慶、台灣維新黃一哲、陳冠廷、無黨籍候選人廖昱婧、制度救世島簡銘傑等5名候選人依序發表政見。

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林國慶提出全力爭取農民權益、捍衛山區土地正義、促進嘉義農業升級、提升婦幼弱勢福利、健全長照翻轉老年等政見，隨後話鋒一轉，質疑陳冠廷名下的養豬場為何能貸款1億多元，以及應為了排放廢水向鄉親道歉。

林國慶說，近日有看板、布條及耳語誣衊他擁中國數億資產、被判刑，他公布兒子在中國民宿事業相關租約，以及自己護照出入境紀錄，自清「沒一個是買的」也非他的財產，還有文宣打擊他弟弟的建案，然而依規定子女、弟弟的財產他不需要申報，批對手沒人性，要攻擊前應做好功課。

陳冠廷今天回應，養豬場議題去年7月已臉書直播公開資料，說明沒有超貸問題，貸款都依法申貸，批林國慶沒看、不用心。

陳冠廷列舉民進黨執政政績如大埔美精密機械園區、興建太平雲梯、重啟觀音瀑布等8大建設；針對國土計畫法、山區原墾民議題，細數民進黨自前總統陳水扁2004至2008年指示行政院積極處理，回應「還我土地運動」，以及比照國有財產署專案讓售方式讓原墾民取得土地，2007年起第二次公地放領，因2008年遭遇莫拉克風災才暫停，他將爭取第三次公地放領，讓未有土地的原墾民有補救的機會。

陳冠廷說，林國慶2005年至2008年任立委期間，質詢41次、共提8個法案，表現全國倒數，針對林國慶質疑他所提的政見，他父親、現任立委陳明文「為什麼現在不做？」反問林國慶一直提山區土地問題，那當立委時「為什麼不管質詢或提案，從沒關心過山區土地問題？」 他抨擊林國慶未解決土地問題，其家族有人還因涉傾倒事業廢棄物在國有土地遭判刑，製造土地問題。

林國慶會後受訪還說，最近做了一個夢，夢到有幕後黑手要借刀殺人，也就是找一些人來攻擊他，攻擊他的人在選前被攻擊受傷，屆時他跳到黃河洗不清，他呼籲警方保護這些人的安全，以防他被「奧步」栽贓。

陳冠廷受訪回應，林國慶這樣是暗示恐嚇意味，對於他無法接受大眾檢驗，令人遺憾。

民進黨嘉義縣山區立委候選人陳冠廷。（記者王善嬿攝）

嘉義縣「在野大聯盟」無黨籍候選人林國慶。（記者王善嬿攝）

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