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被控碩論抄襲中國論文 陳麗娜：我自己寫的

碩論遭質疑，國民黨高市議員陳麗娜（右一）頗感無奈。（記者王榮祥翻攝）

碩論遭質疑，國民黨高市議員陳麗娜（右一）頗感無奈。（記者王榮祥翻攝）

2024/01/12 13:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高市議員陳麗娜的碩士論文，被指涉抄襲中國期刊論文。陳麗娜今表示，上屆立委選舉時就有媒體問過，每次選舉都被拿出來，繪聲繪影沒意思，強調論文是她自己寫的，鄭議員若有意見、可直接送學倫會。

高市議員鄭孟洳表示，國民黨高市議員陳麗娜碩士論文涉嫌抄襲中國期刊論文!?翻開其碩士論文〈中國大陸旅遊職業學院校務治理發展模式之研究─以浙江旅遊職業學院為例〉，可發現從第5頁的「研究目的」開始，連續3頁抄襲中國期刊論文：趙炬明，〈高等教育學建立大專治理委員會制度——關於中國大專治理制度改革的設想〉，《中國高教研究》（北京）2014.11。

陳麗娜表示， 昨天已在鄭議員臉書看過這篇文，上屆選立委時，平面媒體已追問過類似問題，至於研究目的提到中國學者理論，那也是一個看法，並沒規定要哪國學者理論才能作支撐點， 且有做出處說明 ，對於其質疑、不知到底要講什麼?

陳麗娜強調論文是她自己寫的，也確實走訪浙江旅遊學院，感嘆每次選舉都被拿出來講，並喊話鄭議員若有意見，可直接送學倫會處理。

他進一步提到，那時候（論文審查）都按照應有程序，且自己唸的是高雄餐旅大學教育研究所，從頭到尾只有她一位政治人物，教授有必要為她開這門嗎? 對於立委選舉扯到自己的論文頗感無奈；她考慮找機會再找學校把當時媒體追問時的比對系統結果，請教授、學校公布，避免每次繪聲繪影，這沒意思。

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