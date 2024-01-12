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選前再發影片開砲！高嘉瑜：若要立委買豪宅就投李彥秀

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票。（記者楊心慧攝）

2024/01/12 11:20

〔記者楊心慧／台北報導〕選前最後一天，台北市第四選區（內湖、南港）民進黨候選人高嘉瑜今上午PO出一支影片，內容是剪接她批評國民黨對手李彥秀在中國、美國都置產，以及半年選三次，包含議員、議長、立委等的新聞片段，最後更用字幕反問：「你要立委美國、中國都買豪宅，就投三代世家李彥秀」、「你要立委唯一打財團抓弊案，請投平民代表高嘉瑜」；高嘉瑜今受訪表示，整理這些就是要讓民眾清楚誰是真正在做事，誰為港湖做最多，且都是事實。

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票，接受媒體聯訪表示，李彥秀長期以來一直攻擊她，更找國民黨打手不斷的潑髒水，或是在媒體上極盡嘲諷、用訕笑的方式對她做人身攻擊，對她而言就是希望讓民眾能夠清楚的了解，李彥秀一直在選舉、也一直攻擊她，但她在各項評鑑中都獲得好成績。

高嘉瑜說，雖然民進黨是執政黨，但她仍非常努力，在立法院的質詢次數、問政品質都是第一名，也要讓大家清楚的知道，她其實一直很努力，至於李彥秀則是在內湖聯開案收潤泰500萬的政治獻金，這些監察院財產申報上都有記錄，而她則把內湖聯開案的潤泰、有問題的建商移送監察院，為市民追回聯開百億，這是非常明顯的對比。

高嘉瑜批評，李彥秀花285萬，買國民黨的網軍公關公司，長期以來網軍公司在網路、ptt上攻擊她，把這些整理出來，就是要讓民眾清楚誰是真正在做事、誰是為港湖做最多。

高嘉瑜酸，李彥秀的媽媽昨天說，李彥秀就是很有本事，確實李彥秀的本事，就是跟建商財團非常好，企業捐款是全國第二高，也可以到美國、中國買豪宅，而她就沒這個本事，但她的本事就是敢打建商、財團，敢幫市民說話、敢跟市民站在一起、敢幫大家爭取權益，她的本事就是在立法院是優秀立委、優秀動保立委、司法正義優秀立委。

高嘉瑜強調，自己無論是在公民監督國會聯盟、動保團體或是司法團體評鑑都是第一名，甚至在媒體評鑑也是第一，在73席的民進黨立委內質詢次數最多、問政品質也是前幾名，這就是她一直努力做事、努力問政的結果，希望能讓民眾清楚的知道。

高嘉瑜今上午PO出一支影片，內容是剪接她批評李彥秀在中國、美國都置產，以及半年選三次，包含議員、議長、立委等的新聞片段。（擷取自高嘉瑜臉書影片）

高嘉瑜今上午PO出一支影片，內容是剪接她批評李彥秀在中國、美國都置產，以及半年選三次，包含議員、議長、立委等的新聞片段。（擷取自高嘉瑜臉書影片）

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票，並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

高嘉瑜今上午於內湖737市場掃街拜票，並接受媒體訪問。（記者楊心慧攝）

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