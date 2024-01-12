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首頁　>　政治

接受韓媒訪問 賴清德：台韓同享有民主自由人權價值、面對極權主義威脅

韓國朝鮮日報記者（右一）採訪民進黨總統候選人賴清德（左）對台韓關係看法。（記者翁聿煌攝）

韓國朝鮮日報記者（右一）採訪民進黨總統候選人賴清德（左）對台韓關係看法。（記者翁聿煌攝）

2024/01/12 11:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣總統選舉，同樣位於亞洲的韓國也很關心，各大媒體都派人到台灣採訪，民進黨總統候選人賴清德今天接受韓國朝鮮日報採訪指出，台灣跟韓國同樣享有民主自由人權的普世價值，台韓也是印太地區的重要盟友，同樣都面對極權主義的威脅，賴清德表示，未來他當選後，會加強跟韓國關係，包括觀光交流、經貿合作、共同面對氣候變遷，在新的供應鏈上進行安全對話，也會攜手維護印太的和平穩定。

朝鮮日報記者問賴清德，他提到和平民主四大支柱中，非常重要的是跟民主國家的關係，那他以後跟韓國當選之後會發展合作？另外有人擔憂他上台後，兩岸關係會惡化，他有什麼具體方法來解決、管理兩岸關係？

賴清德表示，台灣跟韓國是有機會對國際社會做出更進一步貢獻的，兩岸的議題不單純是台灣跟中國的問題，已經是全世界的問題，一如韓國總統尹錫悅所說的，北韓的問題不是單純的韓國的問題而已，是全世界的問題；尹錫悅也講到，中國的問題不單純是台灣的問題，也是全世界的問題，希望民主陣營共同來捍衛區域的和平穩定，台灣一定會善盡自身的責任，強化國防、強化經濟，也會強化跟民主陣營站在一起。

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