《賀瓏夜夜秀》轟特偵組政見愚弄百姓 趙少康：沒邀我去「當場把他辯倒」

國民黨副總統候選人趙少康今日赴長照中心杏花學塾參訪。（記者林哲遠攝）

2024/01/12 11:38

〔記者林哲遠／台北報導〕網路節目《賀瓏夜夜秀》昨晚上傳最新一集「欸！特偵組」，探討設立特偵組的起源、解散原因與爭議性，更回顧當年「馬王政爭」引發各界探討浮濫監聽的問題。主持人賀瓏最後更痛批國民黨總統候選人侯友宜，「別再用特偵組愚弄百姓」。對此，國民黨副總統候選人趙少康今日赴長照中心杏花學塾參訪時回應，「你們都被民進黨洗腦了！」更表示賀瓏昨天沒有邀請他去，不然當場就把他辯倒。

《賀瓏夜夜秀》首先回顧前總統馬英九、前立法院長王金平爆發的「馬王政爭」中引發爭議的非發監聽，解釋一般情況下檢方須向法院申請監聽人民，但是當特偵組申請時，法院因承受較大壓力可能不敢拒絕，導致浮濫監聽的疑慮。

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賀瓏提到，特偵組干預選情的問題，他舉例2012年總統大選前，特偵組突然對時任民進黨總統候選人蔡英文發起調查，儘管在選後宣布「查無不法」，但也重創了蔡英文當年選情；此外，特偵組也有「包庇自己人」的疑慮，賀瓏指出，地方檢察官偵辦「中影交易案」到一半卻遭特偵組搶走案子，交辦後全案以「查無不法」簽結，但後來北檢再度接手，就查到前國民黨立委蔡正元侵占中影資產逾2億元。

賀瓏總結，給特偵組的建議解法是什麼都不用做，沒有特偵組的現況是對台灣最好的情況。他更向侯友宜喊話，「重啟特偵組就是一個空洞、沒有邏輯的政見，真心想要打貪的話，去想辦法加強檢察官辦案的獨立性，別再用特偵組來愚弄百姓了！」

對此，趙少康表示，「可惜賀瓏昨天沒有邀請我去，有找我去我當場就把他辯倒，」特偵組當時是前總統陳水扁設立的，現在大官貪污、發國難財沒有特偵組就是很大的原因。

「你們都被民進黨洗腦了！」趙少康聲稱，以為特偵組去監聽王金平是違法，所以特偵組要撤銷，但沒有特偵組，任和檢察官一樣可以監聽。特偵組有它的功用，可以針對總統、副總統、立委好好來監察、監督。

趙少康更說，「賀瓏對那段歷史可能不太清楚，可以再邀請我去一次來好好討論。」

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