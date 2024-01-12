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助攻苗博雅！批國民黨落跑還沒收立委 簡舒培：大安區值得更好選擇

北市議員簡舒培。（資料照）

北市議員簡舒培。（資料照）

2024/01/12 11:35

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨此次在台北市大安區立委選戰禮讓社民黨候選人苗博雅，一度讓同樣有意願參選的北市議員簡舒培直言無法認同，不過簡在選前最後階段終於發文助攻。左批評國民黨候選人羅智強落跑參選背棄選民，右批前立委林奕華讓大安區一年沒立委，呼籲選民拒絕國民黨，大安區值得更好的選擇。

簡舒培今在臉書發文指，大安文山長期被藍營歸為優勢選區，羅智強6年前空降參選議員，獲得第一高票風光當選，但羅第一時間不是感謝市民支持，而是宣布參選總統。羅在他議員當滿一年後一個月，又宣佈參選台北市長。羅後續又辭去北市議員職位，將戶籍遷到桃園，拍拍屁股離開大安區跑到桃園選市長。簡批評，這一次背棄大安區市民、跑到桃園選市長的人又回來了，更看準藍營鐵票倉，竟好意思要當大安區立委。

簡舒培又將砲口對向前大安區立委、台北市副市長林奕華，指林在去年就知要接任台北市副市長，卻堅持拖到讓剩餘任期不滿一年才去就任，「直接粗暴地沒收了大安區立委，讓大安區在近一年時間的裡面，沒有立法委員服務」。

簡表示，大安區市民支持國民黨，但國民黨給了大安區什麼？人要懂感恩，但面對長期支持國民黨的大安區，國民黨憑什麼一而再、再而三背棄選民，「憑什麼這樣一次又一次地欺人太甚、軟土深掘？」簡也說，大安區對國民黨長年相挺，但國民黨讓大安區沒有立委，又提名一個曾經背棄大安區人來選立委，大安區不該被國民黨視為理所當然，呼籲選民這次拒絕國民黨與羅智強。

苗博雅也在簡舒培臉書發文留言感謝，強調爭的不是苗博雅一個人的勝利，而是大安區30萬人的正義。

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