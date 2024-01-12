選前24小時催票拚桃園6席「全壘打」 朱立倫陪3新人掃街

國民黨主席朱立倫12日陪同桃園3席新人掃街，一早到六選區陪同邱若華車掃。 （記者鄭淑婷攝）

2024/01/12 10:07

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕選戰進入最後24小時，國民黨固守桃園重地，主席朱立倫今（12）陪同黨內3位新人第6選區邱若華、第1選區牛煦庭、第2選區涂權吉掃街拜票，期盼加上3席資深、現任立委，13日可以揮出「全壘打」的一戰，朱立倫受訪表示，對於桃園市整體選情「審慎樂觀」，相信只要拚到最後1分鐘、1秒鐘，一定可以6席「全壘打」。

朱立倫表示，在選戰最後關鍵階段，他一定要回到桃園，幫3席優秀的年輕人加油，3人不只是國會過半關鍵，而且代表國民黨改革決心，新人都需要大家的全力支持，因此國民黨今天從北到南，包括趙少康在高雄、侯友宜在台中、他在桃園，都是為最優秀的年輕新生代加油，不但總統要贏、國會要過半，最後24小時一定全力以赴。

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對於桃園6席的選情預估？朱立倫表示，除了3位現任資深的立委，3位年輕戰將都非常有戰鬥力，且每一位都非常努力、認真，對3人充滿信心，相信只要拚到最後1分鐘、1秒鐘，13日一定可以6席「全壘打」；至於國民黨內收到各方資訊及評估，認為桃園6個選區皆為領先，他回應，目前整體情勢「審慎樂觀」，但對於民進黨會動用各種資源及奧步，像是司法介選、國防介選、國家機器介選，甚至是抹紅、抹黑等各種奧步，最後的關鍵時刻，他們都要非常小心，希望每一票都要能夠催出來，最重要的就是集中選票，才能政黨輪替。

邱若華今由朱立倫、議長邱奕勝、前縣長吳志揚及市長張善政接力陪同車隊掃街，她表示，最後關鍵她會全力以赴，展現拚勝選的決心。

國民黨主席朱立倫12日陪同桃園3席新人掃街，一早到六選區陪同邱若華車掃。 （記者鄭淑婷攝）

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