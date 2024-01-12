兩人都做過副總統與閣揆 陳建仁讚賴清德這項政策

行政院長陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時表示，賴清德在行政院長任內推動住都中心，讓社會住宅的建設能夠在今年如期地完成，從民眾的需要裡面看到自己的責任。（記者張家睿攝）

2024/01/12 10:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長陳建仁與副總統賴清德在蔡政府執政團隊，正好都擔任過閣揆與副總統，陳建仁接受本報「官我什麼事」節目專訪時認為，賴清德在兩個角色都扮演得很好，他（賴）在行政院長任內推動住都中心，讓社會住宅今年能如期地完成，從民眾需要裡面看到自己的責任。

陳建仁表示，他擔任副總統的時候，是總統交辦任務，要去完成，像是年金改革、婚姻平權、人權保障，還有綠能發展、科技發展、醫藥衛生的部分。但擔任行政院長時，就很不一樣，行政院的部會有20幾個，要管的事情也相當地多，而且也包括了人事、預算、計畫、執行、考核，所以這兩個工作是很不同，當然就比較忙碌。

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陳建仁強調，賴清德在行政院與副總統都扮演得很好，在2017年擔任行政院長時，推動國家住都中心計畫，讓社會住宅今年能如期完成，這相當不容易，所以賴是很有前瞻性、很有遠見，更重要的，也了解政策推動，法律、資源、人力與機構配合都是很重要。

陳建仁說，賴清德做過國大代表、立委、台南市長，也擔任行政院長、副總統，資歷相當地完整，歷練也很夠，在地方很接地氣。在2016年台南地震的時候，兩個星期不眠不休，照顧災民，有一顆很慈悲善良、悲天憫人的心，而且知道民眾的需要。

「他從民眾的需要裡面看到自己的責任」，陳建仁強調，所以賴清德是一個很值得信賴，一個很好的國家的領導者，有他的領導，相信國家會邁向一個更堅韌而且更幸福、更美滿的境地。

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