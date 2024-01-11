直搗蘇治芬大本營 丁學忠北港徒步掃街拜票

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠今晚由縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同在北港徒步掃街。（丁學忠競總提供）

2024/01/11 21:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林立委第一選區（海線）選情緊繃，國民黨候選人丁學忠今晚（11日）由縣長張麗善及朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同，在北港徒步掃街，數百名支持者陪走，呼籲鄉親支持把丁學忠送進國會，成為張麗善在中央的左右手，爭取中央資源，帶動雲林進步。

丁學中「北港大團結」徒步掃街從丁學忠、蔡咏鍀聯合服務處出發，沿著民生路、中山路，抵達朝天宮參拜祈福，再往民主路、義民路、大同路、文化路到圓環，沿途有支持者高喊加油、凍蒜。

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丁學忠請託大北港地區鄉親支持，若他進入國會一定全力幫助縣長張麗善，實現包括大北港科技園區等9大產業園區開發，讓雲林成為農工商科技城，帶動整個雲林縣發展，爭取闢建北港到虎尾觀光快速道路，加速活化北港糖廠保留糖業及鐵道文化，聯結水林、口湖鄉景點發展觀光新軸帶，讓香客變遊客、遊客變常客，帶動整個大北港區商業發展，讓年青人能回鄉就業、創業。

張麗善呼籲鄉親總統票支持侯友宜、趙少康、立委投給丁學忠、政黨票投國民黨，實現政黨輪替，讓台灣穩定發展，為下一代建立安定繁榮的未來。

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠由縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同，北港徒步掃街。（丁學忠競總提供）

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