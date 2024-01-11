為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

直搗蘇治芬大本營 丁學忠北港徒步掃街拜票

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠今晚由縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同在北港徒步掃街。（丁學忠競總提供）

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠今晚由縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同在北港徒步掃街。（丁學忠競總提供）

2024/01/11 21:07

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林立委第一選區（海線）選情緊繃，國民黨候選人丁學忠今晚（11日）由縣長張麗善及朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同，在北港徒步掃街，數百名支持者陪走，呼籲鄉親支持把丁學忠送進國會，成為張麗善在中央的左右手，爭取中央資源，帶動雲林進步。

丁學中「北港大團結」徒步掃街從丁學忠、蔡咏鍀聯合服務處出發，沿著民生路、中山路，抵達朝天宮參拜祈福，再往民主路、義民路、大同路、文化路到圓環，沿途有支持者高喊加油、凍蒜。

丁學忠請託大北港地區鄉親支持，若他進入國會一定全力幫助縣長張麗善，實現包括大北港科技園區等9大產業園區開發，讓雲林成為農工商科技城，帶動整個雲林縣發展，爭取闢建北港到虎尾觀光快速道路，加速活化北港糖廠保留糖業及鐵道文化，聯結水林、口湖鄉景點發展觀光新軸帶，讓香客變遊客、遊客變常客，帶動整個大北港區商業發展，讓年青人能回鄉就業、創業。

張麗善呼籲鄉親總統票支持侯友宜、趙少康、立委投給丁學忠、政黨票投國民黨，實現政黨輪替，讓台灣穩定發展，為下一代建立安定繁榮的未來。

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠由縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同，北港徒步掃街。（丁學忠競總提供）

雲林立委第一選區國民黨候選人丁學忠由縣長張麗善、雲林縣副議長蔡咏鍀等人陪同，北港徒步掃街。（丁學忠競總提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
蘇治芬直搗對手票倉虎尾 劉建國陪掃街：拚雲林第1座醫學中心
2024/01/11 20:27

蘇治芬直搗對手票倉虎尾 劉建國陪掃街：拚雲林第1座醫學中心
短兵相接！ 蘇治芬喊搶救 丁學忠北港掃街搶票
2024/01/11 14:29

短兵相接！ 蘇治芬喊搶救 丁學忠北港掃街搶票

森聯Classy Home 林口正核心 2000坪黃金角地
虎尾人收到「將設飛彈基地」假消息簡訊 蘇治芬按鈴申告
2024/01/10 16:03

虎尾人收到「將設飛彈基地」假消息簡訊 蘇治芬按鈴申告
丁學忠提5安心政見 呼籲年輕世代返鄉投票
2024/01/04 16:18

丁學忠提5安心政見 呼籲年輕世代返鄉投票

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
蘇治芬抨擊虎尾治安惡化 丁學忠︰抹黑
2023/12/29 05:30

蘇治芬抨擊虎尾治安惡化 丁學忠︰抹黑
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播