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丁學忠提5安心政見 呼籲年輕世代返鄉投票

國民黨雲林縣海線立委候選人丁學忠團隊喊出5安心政見，呼籲年輕人返鄉投票。（記者林旻臻攝）

國民黨雲林縣海線立委候選人丁學忠團隊喊出5安心政見，呼籲年輕人返鄉投票。（記者林旻臻攝）

2024/01/04 16:18

〔記者林旻臻／雲林報導〕國民黨雲林縣第一選區（海線）立委候選人丁學忠，今日與不分區候選人張嘉郡提出「就業安心、居住安心、照顧安心、教育安心、婦幼安心」5安心政見，盼年輕世代發揮影響力，13日一定要出門、返鄉投票。

丁學忠表示，青年要結婚生子拚事業，還要照顧長輩，常面臨蠟燭兩頭燒，他會全力協助加速發展9大產業園區，提供更多就業機會；協助地方機關爭取地方創生、社區營造提升各鄉鎮生活環境，吸引青年帶著熱情、創意及智慧科技的知識回到故鄉，成為地方產業發展新力量，讓偏鄉成為「居住安心」的幸福家園。

丁學忠提到，將推動智慧遠距醫療、智慧長照及到宅醫療服務，解決偏鄉醫療量能不足問題；爭取資源與經費擴大長青食堂、關懷據點、樂齡中心及老人會等服務，照顧好長輩。

教育方面，丁學忠說，將推動代課老師全年聘任，薪水由中央編列支付，留住偏鄉師資，並協助加速智慧校園建置，建立校園安全網，打造教育平權環境；建立貼心的托育、托嬰照顧支持網、降低育兒負擔與壓力，也將推動各項輔導與職訓，創造婦女就業機會與創業能力，提升家庭收入。

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