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民進黨不分區發表共同宣言：力抗傾中勢力架空台灣

包括石明謹（前右三）、孫一信（前右四）、林月琴（前右二）等13位民主進步黨不分區立委候選人，11日發表共同宣言，強調民進黨不分區是堅強的團隊，呼籲政黨票支持6號民進黨。 （記者劉信德攝）

包括石明謹（前右三）、孫一信（前右四）、林月琴（前右二）等13位民主進步黨不分區立委候選人，11日發表共同宣言，強調民進黨不分區是堅強的團隊，呼籲政黨票支持6號民進黨。 （記者劉信德攝）

2024/01/11 19:52

〔記者陳昀／台北報導〕選戰最後倒數，民進黨不分區立委候選人今發表共同宣言指出，他們各自在專業領域耕耘多年，未來將不分彼此共同監督政府施政，政黨票需要大家支持6號民進黨，共同守護自由民主、保持和平現狀，擴大專業力量、推動進步法案，阻止藍白過半，力抗傾中勢力架空台灣，並自比為績優股「台灣」，請大家跟壯大台灣的團隊一起走向世界。

出席記者會的13位不分區候選人包括知名球評石明謹、還我特色公園推動聯盟前理事長張雅琳、台南柳營農會總幹事陳右欣、中小企業女性企業主代表黃真瑋、中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉、靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴、台灣社會福利總盟秘書長孫一信、認知作戰專家沈伯洋、前原民台主播記錄片導演陳慧君Mulas、前新創立委余宛如、世界經濟論壇全球傑出青年台灣協會前理事長許菡芸、春上香運銷合作社理事主席曾湘樺、前婦女新知董事、現民進黨性平部副主任蔡宜文。

石明謹表示，不同專業會看到不同的世界，足球球評看到運動政策可以改善的地方，但因為其父親及妹妹是身體障礙者，雖然同為候選人，他也要大力搶救本次不分區候選人陳俊翰律師，強調推動無障礙環境之重要。

共同宣言指出，他們是運動裁判、球評家、中西醫師、護理師、律師、會計師、社工師、中小企業主、農業青年、駕駛員工會理事長、認知作戰專家、多元族群發聲者、基層做起的政治幕僚，我們是守護孩子的爸媽、照顧長輩的子女、是在這島嶼上跟大家一起打拚生活的人。同時，各自在專業領域，耕耘多年。

他們說，台灣正面對嚴峻的內外挑戰，，民進黨不分區是最專業、最團結、最用心守護台灣的隊伍，並承諾34位提名者有排序但不分彼此，每一位都是彼此的諮詢顧問，每一位都會監督政府施政，將運用多元、專業的力量，推動台灣大步向前！請大家搶救民進黨政黨票，積極、大聲地拉票，一起守護國家的未來。

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