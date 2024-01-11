藍白狂打高端 食藥署重申：審查過程嚴謹無瑕疵

食藥署副署長陳惠芳強調，疫苗審查過程嚴謹且無行政瑕疵，呼籲外界勿散布不實訊息。（資料照，記者邱芷柔攝）

2024/01/11 17:56

〔記者邱芷柔／台北報導〕總統大選倒數，高端疫苗議題持續延燒，然而翻開2011年由當時疾管局出版的《世紀首疫- H1N1新型流感大流行工作紀實》，書中紀錄了時任防疫指揮官的朱立倫等防疫官員，面對HIN1流感疫情期間積極洽購疫苗過程，不惜限制性招標、免依藥事法辦理查驗登記與疫苗廠簽訂保密條款等，現在卻「昨是今非」；衛福部食品藥物管理署今（11日）也特別發出新聞稿重申，高端疫苗相關審查過程皆進行嚴謹把關，呼籲外界勿再傳播不實訊息。

《世紀首疫- H1N1新型流感大流行工作紀實》紀錄了當年執政的國民黨面對H1N1流感疫情，採購1000萬劑國光疫苗和500萬劑諾華疫苗的過程，包括國光疫苗免辦理查驗登記手續、國外疫苗採限制性招標等，後來更與諾華公司簽訂帶有保密條款的合約，並協助辦理專案進口疫苗，有藥界人士就批評，當年的政治人物「昨是今非」，充滿政治算計。

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面對「高端疫苗未取得緊急使用授權（EUA）即量產、高端二期臨床試驗送審人數、EUA標準為高端而設」等質疑，食藥署副署長陳惠芳回應，「緊急授權使用前即量產疫苗」的做法並非台灣獨有，國際間如美國、歐盟等都採用相同方式，歐盟EMA官網（https://reurl.cc/67LmmZ）也有說明，主要目的是確保大規模生產能穩定進行，且所有疫苗於放行前均需經食藥署核准，確保品質安全無虞。

陳惠芳說，高端疫苗的第二期臨床試驗收納逾3千名受試者，依試驗計畫書全數納入分析，並無部分媒體所述挑選特定受試者數據送驗；她也強，訂定EUA評估基準時，高端、聯亞都在做第二期臨床試驗，國人施打AZ疫苗外部對照組試驗也在進行中，三組疫苗當時都還沒有試驗結果，絕無保證特定廠牌疫苗EUA審查一定會通過。

陳惠芳直言，「高端COVID-19疫苗專家審查會議紀錄」已公開上網，疫苗審查過程嚴謹且無行政瑕疵，呼籲外界勿散布不實訊息。

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