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首頁　>　政治

蔡英文南投輔選 強調台灣是世界重要民主供應鏈

總統蔡英文下午至南投縣草屯鎮敦和宮參香，也為民進黨總統、立委候選人拉票。（記者佟振國攝）

總統蔡英文下午至南投縣草屯鎮敦和宮參香，也為民進黨總統、立委候選人拉票。（記者佟振國攝）

2024/01/11 17:28

〔記者佟振國／南投報導〕總統蔡英文今天到南投輔選，特別強調台灣跟世界民主國家站在一起，台灣也是世界上產業、民主重要供應鏈，一定要掌握在自由民主的國家手上，世界民主國家也有共同聲明，關切台海和平穩定，任何人都不可以武力改變現狀。

蔡英文下午到草屯鎮敦和宮參拜，也為總統候選人賴清德、立委候選人蔡銘軒拉票，蔡英文表示，今年世界有60多個民主國家要選舉投票，台灣是第一個，這次選舉也關乎世界自由民主國家如何看台灣，要跟自由民主站在一起還是選擇妥協。

蔡英文強調，她的政策方向很清楚，台灣跟世界站在一起，跟自由民主國家站在一起，台灣的民主、自由也是亞洲第一名，因此世界民主國家都有共識，保護台灣就是保護自由民主的價值，也是現在台灣朋友愈來愈多的原因，大家一起守護台灣是值得的。

蔡英文表示，台灣是世界產業重要供應者，如果台灣發生事情，世界的產業都會受到影響，甚至有一半的生產都要停頓，所以台灣存在的價值全世界都很注意，也希望台灣的供應鏈被民主的政府、國家所掌握，而不是被威權、非民主國家掌握，這就是民主供應鏈的概念，就是供應鏈的安全，台灣有責任把世界重要供應鏈掌握在自由民主手上。

蔡英文指出，過去幾年外資投資台灣2.4兆，加上台商回台與在地廠商投資2.1兆，是台灣大投資的時代，所以台灣的GDP一直往上走，財政愈來愈好，國家負債比率從33%降為27%，在野黨說大撒幣與債留子孫都是不正確的，這是投資未來建設台灣。

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