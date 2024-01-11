批賴清德「反廢死不會當選」 侯友宜：我當選讓詐騙減半

侯友宜（中）劍指賴清德，指賴不支持反廢死，不會當選總統，並稱當選後3年內讓詐騙案減半。（記者闕敬倫攝）

2024/01/11 16:49

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今（11）日下午到新莊地藏庵參香，與國民黨主席朱立倫一同助選新莊區2位立委候選人。侯友宜致詞再劍指民進黨總統候選人賴清德，指賴不支持反廢死，不會當選總統，並稱當選後3年內讓詐騙案減半，呼籲在地鄉親投票支持。

侯友宜、朱立倫在新莊為第四選區（新莊區中平里等75里）立委候選人蔣欣璋造勢，隨後車隊掃街至西盛公園，再幫第五選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）立委候選人洪佳君站台。

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侯友宜表示，他過去擔任刑警時，碰到案件難破、抓不到人，常常來向地藏王菩薩參香，祈求抓到壞人，現場有三支立牌，分別是支持重啟特偵組、支持加強打擊詐騙、支持反廢死，是支持者自製帶到場，很有後勁，象徵地藏王菩薩希望他與蔣欣璋去做這3件事，另外2位總統候選人絕對沒有他厲害。

侯友宜強調，另外2名總統候選人都不支持，只有他而已，他是辦案專業，現在壞東西太多，就在政府裡面，要好好來辦一辦；第二個是打詐騙，他已對此開一張支票，3年內詐騙案減一半，這個沒有人敢開。

侯友宜說，第三個是廢死，只有國民黨從頭到尾就是堅持、支持反廢死，賴清德被人民、媒體問到，竟然掉頭就走，民進黨黨綱自始至終就是支持廢死，就是反廢死，重大犯罪已經走完法律程序，該執行卻不執行，增加被害者和被害者家屬內心的痛苦，也被擱置在那，至今都不願意提到要廢死還是反廢死，行為是實質在執行廢死，不只是他每天要問，人民也想要問，之後還要繼續問，問到回應為止。

「賴清德絕對不會做總統，有8成民意不支持廢死。」侯友宜強調，若他擔任總統就不用問了，自然會開始做，「不支持反廢死的人，不會當選總統」，地藏王菩薩有指示支持反廢死的侯友宜。

侯友宜說，他要拜託大家，「最後一哩路，選前大家拚下去，我一定贏，一個拉一個，長者拉年輕人，年輕人影響父母，出來支持3號侯康配，支持4號蔣欣璋當立委」，讓主張特偵組、反廢死、打詐騙的侯友宜、蔣欣璋高票當選。

侯友宜下午到新莊地藏庵參香，與朱立倫一同助選新莊區2位立委候選人。（記者闕敬倫攝）

侯友宜、朱立倫在新莊為第四選區立委候選人蔣欣璋造勢，隨後車隊掃至西盛公園，再幫第五選區立委候選人洪佳君站台。（記者闕敬倫攝）

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