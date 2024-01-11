趙少康要求不與綠組聯合政府 柯文哲不悅：搞棄保搞到走火入魔

柯文哲面有怒色。（記者陳奕劭攝）

2024/01/11 15:31

〔記者陳奕劭／台北報導〕藍白棄保激戰！國民黨副總統候選人趙少康今（11日）公開向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，應該表態選後民眾黨絕不會跟民進黨組成聯合內閣、聯合政府，且民眾黨也不會和民進黨一起商量共推立法院院長副院長。對此，柯文哲面露怒色表示，搞棄保搞到走火入魔。

柯文哲今下午與副手吳欣盈一同在中山21號廣場車掃。原本柯文哲神情正常，但聽聞趙少康「應表態不跟綠組聯合政府」言論後變臉。柯文哲受訪表示，趙少康最糟糕的地方就是這樣，不會說柯家軍用誰，但是用人唯才，國民黨會這樣嗎？隨後，柯文哲面露怒色說，搞棄保搞到走火入魔了！柯搖搖頭後，隨即步上宣傳車。

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聽聞柯文哲造訪大直，中山21號廣場、大直美麗華前擠滿柯粉加油打氣，柯文哲一來更是讓全場瘋狂，高呼「台灣的選擇！柯文哲」，且聚集會場者大多數是年輕人。民眾黨北市黨部主委隨即呼口號「爸爸的選擇！柯文哲！媽媽的選擇！柯文哲！」更有女粉絲高聲為他加油，讓原本憤怒的柯文哲心情轉為開心，向粉絲喊「要大家多幫忙」。隨後響起職棒風的民眾黨主題曲，更讓現場嗨翻天，柯文哲笑說，「還以為在看職棒」。柯文哲車隊車掃，不只有粉絲追車，更有機車群組成貪食蛇相隨。

柯粉聚集大直。（記者陳奕劭攝）

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