為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

趙少康要求不與綠組聯合政府 柯文哲不悅：搞棄保搞到走火入魔

柯文哲面有怒色。（記者陳奕劭攝）

柯文哲面有怒色。（記者陳奕劭攝）

2024/01/11 15:31

〔記者陳奕劭／台北報導〕藍白棄保激戰！國民黨副總統候選人趙少康今（11日）公開向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，應該表態選後民眾黨絕不會跟民進黨組成聯合內閣、聯合政府，且民眾黨也不會和民進黨一起商量共推立法院院長副院長。對此，柯文哲面露怒色表示，搞棄保搞到走火入魔。

柯文哲今下午與副手吳欣盈一同在中山21號廣場車掃。原本柯文哲神情正常，但聽聞趙少康「應表態不跟綠組聯合政府」言論後變臉。柯文哲受訪表示，趙少康最糟糕的地方就是這樣，不會說柯家軍用誰，但是用人唯才，國民黨會這樣嗎？隨後，柯文哲面露怒色說，搞棄保搞到走火入魔了！柯搖搖頭後，隨即步上宣傳車。

聽聞柯文哲造訪大直，中山21號廣場、大直美麗華前擠滿柯粉加油打氣，柯文哲一來更是讓全場瘋狂，高呼「台灣的選擇！柯文哲」，且聚集會場者大多數是年輕人。民眾黨北市黨部主委隨即呼口號「爸爸的選擇！柯文哲！媽媽的選擇！柯文哲！」更有女粉絲高聲為他加油，讓原本憤怒的柯文哲心情轉為開心，向粉絲喊「要大家多幫忙」。隨後響起職棒風的民眾黨主題曲，更讓現場嗨翻天，柯文哲笑說，「還以為在看職棒」。柯文哲車隊車掃，不只有粉絲追車，更有機車群組成貪食蛇相隨。

柯粉聚集大直。（記者陳奕劭攝）

柯粉聚集大直。（記者陳奕劭攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
趙少康要柯文哲表態 選後不與民進黨組聯合政府、共推立法院長
2024/01/11 11:04

趙少康要柯文哲表態 選後不與民進黨組聯合政府、共推立法院長
馬英九稱「必須相信習近平」 柯文哲︰一開始就相信別人太危險
2024/01/11 10:07

馬英九稱「必須相信習近平」 柯文哲︰一開始就相信別人太危險

年前倒數！買冷凍櫃享節能補助加碼
酸柯文哲吹牛往自己臉上貼金 趙少康：投白等於白投
2024/01/10 18:57

酸柯文哲吹牛往自己臉上貼金 趙少康：投白等於白投
侯友宜喊藍白共治 趙少康：這是嚴肅的承諾
2024/01/10 11:20

侯友宜喊藍白共治 趙少康：這是嚴肅的承諾

這品牌南台灣達425店 被譽為「最強創業平台」
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播