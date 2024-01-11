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侯友宜︰潛艦國造是國民黨規劃 增加對美軍購加強軍事合作

國民黨總統候選人侯友宜在國際記者會表示，他會更增加對美國的軍購，並稱潛艦國造是國民黨提出來的計劃，並批評民進黨的國防有漏洞、動員虛有其表。（記者劉信德攝）

國民黨總統候選人侯友宜在國際記者會表示，他會更增加對美國的軍購，並稱潛艦國造是國民黨提出來的計劃，並批評民進黨的國防有漏洞、動員虛有其表。（記者劉信德攝）

2024/01/11 15:46

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康今天（11日）舉行國際記者會，外國媒體問到是否持續向美國採購武器、加強國防和延續潛艦國造？侯友宜表示，他會更增加對美國的軍購，並稱潛艦國造是國民黨提出來的計劃，並批評民進黨的國防有漏洞、動員虛有其表。

侯友宜表示，艦國造是在2002年5月由國民黨立委林郁方等130人提出的決議案、前總統馬英九任內在2014年全面展開規畫，也編列設計預算，當時的海軍司令是這次國民黨提名的不分區立委陳永康。他表示，潛艦也是不對稱作戰重點，他上任會持續推動。

侯友宜接著批評民進黨的國防政策有漏洞，表示民進黨的全民防衛動員虛有其表、義務役計畫不務實，且志願役人力流失嚴重，並指民進黨總統候選人賴清德的國防安全戰略錯誤，是不正確方向。

侯友宜說，他會提升台灣國防軍備能量，也會在行政院成立內閣層級的全民防衛動員委員會，由行政院副院長兼任主委跨部會執行。對於志願役流失，他提出百億加薪計畫。

侯友宜表示，不對稱戰爭方面，他會和美國在國防工業的供應鏈中合作，並協助台美軍備供應鏈認證制度，並強調他在強化國防軍備能力，絕對是重中之重。

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