台德混血正妹輔選 直言這點跟德國「很不一樣」

柯睿恩直言，台灣大選氛圍跟德國很不一樣，選民大多很激情，政治人物也時常拋頭露面。（記者甘孟霖攝）

2024/01/11 00:36

〔記者甘孟霖／台北報導〕尋求連任的立委吳思瑤時常在路口開講、掃街，除了候選人以外，一旁的競選團隊成員也相當賣力向民眾打招呼、發放文宣，但細看吳團隊的成員，竟赫然出現一張西方臉孔，她是台德混血的柯睿恩，長期在國外成長，甫從大學畢業的她對台灣政治非常有興趣，因緣際會下來到吳思瑤團隊幫忙，感受台灣政治跟國外很不一樣的氛圍。

柯睿恩的媽媽是台灣人，爸爸則是德國人，她在德國出生後不久，便舉家搬遷到台灣，5歲又隨家人搬到國外，陸續在上海、馬來西亞等地生活，而在武漢肺炎疫情爆發前，她每年暑假都會回來台灣住一個月左右。

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大學時期，柯睿恩再度回到德國就讀政治系，研究台灣與中國兩岸間的關係，因此畢業後她決定返回台灣，一方面回來看看懷念的台灣與親友們、學習中文，另方面則希望親身感受四年一度的總統大選氛圍。

柯睿恩回台後，第一個投履歷的對象就是吳思瑤，也很幸運馬上就被錄用，平時她的工作就是在國會辦公室，查詢德國在教育、文化方面的政策資料，並提供給吳思瑤，作為政見上的借鏡，而在選舉活動部分，她則多是扮演機動角色，哪個地方缺人她就盡量過去幫忙。

談到台灣的選舉氛圍，柯睿恩直言跟德國很不一樣，台灣人對於選舉相當熱衷，候選人會親自到市場、街頭開講發文宣，但在德國就很難在路上或是活動中看到政治人物，通常只能透過電視、網路看到他們；此外她也提到，台灣還有很多的競選周邊小物，這也是德國看不到的，是很有趣的一環。

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