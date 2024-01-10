民眾黨基隆國門廣場造勢 民眾冒低溫等待柯文哲開講

民眾黨10日舉辦基隆場開講造勢晚會，民眾進場支持。（記者塗建榮攝）

2024/01/10 20:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕民眾黨「最好選哲台灣會盈」基隆場選前之夜，今天（10日）晚間在基隆國門廣場登場，距離投票日只剩不到最後3天，雖然氣溫低盪，現場湧入數千群眾情緒激昂，展現勝選氣勢。晚會先由黨內要角黃國昌、黃珊珊等人先後登台開講，正副總統候選人柯文哲、吳欣盈預計8點到場開講，爭取選民支持。

民眾開講基隆場晚上7點開場，主持人是台北市議員張志豪和民眾黨立法院黨團副主任兼發言人楊寶楨。現場1500張椅子在開場前就已經坐滿，晚到的人要站在座位區旁邊區域聽演講。

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今天的晚會由民眾黨不分區立委提名人先後開講，劉書彬率先登台，提及居住正義、勞動環境等議題，許忠信說到台南88槍光電案，張啟楷請選民幫忙回家拉票，柯文哲只要當選總統，65歲以上長者的健保費將全免，中央要成立老人長照局；稍後黃國昌、黃珊珊發表演說。柯文哲、吳欣盈7點先到基隆廟口奠濟宮與民眾互動、合照，8點到場時，預計現場將掀起最高潮。

2024大選，基隆的選舉氛圍逐漸加溫，國民黨陣營1月4日晚間在基隆舊麵粉廠舉辦團結勝利大會，大咖雲集，萬人現身相挺士氣大振，國民黨號稱有3萬人次參加。民進黨1月8日在基隆國門廣場造勢，蔡英文總統與民進黨總統候選人賴清德等重量級人士助講，現場也湧入超過萬人到場相挺。民眾黨今晚的造勢晚會，也讓外界迫不及待想看看民眾黨在基隆的聲勢。

民眾黨10日舉辦基隆場開講造勢晚會，民眾進場支持。（記者塗建榮攝）

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