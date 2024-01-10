國民黨中常會 移師台南召開

國民黨行動中常會今日移師台南舉行，黨主席朱立倫拉抬黨籍候選人。（記者王涵平攝）

2024/01/10 16:40

〔記者王涵平／台南報導〕國民黨行動中常會今日移師台南舉行，黨主席朱立倫批民進黨利用衛星發射警報製造兩岸的緊張，是選舉奧步，呼籲支持者全力拉票、催票，投開票當日動員逾6萬名志工監票。國民黨南市黨部主委林進旺則稱賴清德在台南選情沒那麼臭屁、那麼好。

中常會在國民黨新營區黨部召開，朱立倫表示，中國衛星10月至今發射7顆，商業衛星發射都有預先公告，民進黨利用此發警報，絕對是故意的，英文寫的是飛彈空襲，是很嚴重的事情，治國沒半步，選舉全奧步，大家要很注意謹慎，剩下3天全力拉票。

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此外，朱立倫也呼籲要最後關鍵全力催票，更要監票，組發會已舉辦200多場訓練，6萬多名志工加入監票團隊。

國民黨南市黨部主委林進旺在會中報告南市選情，強調第一選區周宏昌在四個多月來已打開知名度；第二選區陳昆和有國民黨全力支持；第三選區姚正玉原為不可能的任務，但是可能有奇蹟發生；第四選區李全教基層紮實，絕對大有可為；第六選區陳以信不畏艱難回故鄉發展，令人敬佩，跑得很辛苦，希望大家疼惜；王家貞選區則繼續辦活動催出總統票與政黨票。

對於台南總統選情，林進旺稱賴清德在台南總統選情，沒有像他們說的那麼臭屁、那麼好，但擔心受到白營選票影響，將會是藍營總統選情的隱憂，政黨票則會跟著總統與立委票投，應該沒有問題。

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