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被30名里長告 吳崢「剩一滴滴血條」喊話：不該讓「發錢」選舉發生

新北市中和區民進黨立委候選人吳崢。（圖擷自臉書）

新北市中和區民進黨立委候選人吳崢。（圖擷自臉書）

2024/01/10 14:19

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中和里長聯誼會長謝森儒昨（9）日帶領中和30名里長，前往新北地檢署控告新北市中和區民進黨立委候選人吳崢、政治評論員李正皓2人涉嫌違反公職人員選罷法及刑法誹謗罪嫌。吳崢昨日深夜感性發文表示「我要拜託大家，請先放下所有政治上、意識形態上的成見，無論你的立場為何，都不應該讓『發錢』選舉這樣的事，繼續在台灣發生。」

吳崢在臉書PO文表示「在我今天還剩下一滴滴血條的情況下，用力擠出想和大家說的話。這次中和的選戰，前所未有的艱辛，也前所未有的黑暗。選到最後兩三天，我的身心已經完全超出負荷，精疲力竭都不足以形容，是只要一停下來，就會馬上昏睡的程度。」

吳崢指出「張智倫發動了他的大樁腳里長謝森儒對我提告。從我揭發張智倫涉嫌賄選以來，大家可以仔細注意，張智倫從來沒有否認『發錢』，今天對我提告的里長們也都沒有否認張智倫『發錢』。現在張智倫正在發動他的所有基層組織，全面性的對我攻擊。」

吳崢續指「中和真的岌岌可危。最後的兩三天，我除了繼續燃燒生命，我只剩下懇求再懇求。或許，中和有許多人拿過張智倫的好處，但是，我們中和要的，真的只有這樣嗎？我要懇求所有的大家，想盡辦法找到你戶籍在中和的朋友，請告訴你的爸媽、爺爺奶奶、親戚鄰居、同學朋友，告訴他們，中和需要一個改變的機會，中和千萬不能走回頭路。」

吳崢直言「我要拜託大家，請先放下所有政治上、意識形態上的成見，無論你的立場為何，都不應該讓『發錢』選舉這樣的事，繼續在台灣發生。我相信，大家都深愛台灣、深愛中和，更珍惜我們得來不易的民主。」

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