拒絕中企募款助選 「小民參政歐巴桑聯盟」籲檢調追查介選

小民參政歐巴桑聯盟3位不分立委立委候選人10日召開「來自境外以擁護和平為名的統戰策略或詐騙手法？小黨拒介選呼籲共同守衛民主」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/10 12:42

〔記者謝君臨／台北報導〕大選進入倒數，中國更加強力道介選。小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）今（10）日舉行記者會，指去年12月初接獲中國企業邀請，願意提供選戰策略及募款企劃，協助小歐盟取得3%選票，獲得政黨補助款，換取小歐盟支持擁護台海兩岸和平的訴求。對此，小歐盟予以拒絕，並呼籲檢調追查是否為中國介選手法。

小歐盟今於立法院舉行「來自境外以擁護和平為名的統戰策略或詐騙手法？小黨拒介選呼籲共同守衛民主」記者會，提及近日民進黨立委洪申翰遭境外假帳號以性交易造假影片恐嚇取財；另，桃園市立委候選人馬治薇因受中方資助，涉犯反滲透法，被裁定收押，顯示「中國有單位試圖影響台灣選舉」的事實確實存在。

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小歐盟代理黨召集人林詩涵表示，去年12月4日，小歐盟收到來自署名中國企業負責人的信函，表明願提供選舉策略及募款計畫，協助小歐盟取得3%選票，獲得政黨補助款，換取小歐盟支持擁護台海兩岸和平的訴求。

林詩涵指出，由於對方所提的策略方向與小歐盟堅守的核心理念不同，也引發中方介選疑慮，因此於去年12月6日婉拒，並已撥打反介選通報，且請益學者及相關專家，了解遭介選如何應對的相關建議；但對方在12月19日再度來信，提供雙方合作計畫書及協議書，小歐盟在今年初已通報警方等相關單位。

林詩涵說，從往返信件來看，對方非常了解台灣的選舉過程及制度，例如台灣政治獻金的公關費及政策研究費沒有規定不能給個人，對方也表明將提供前往中國的機票、住宿等誘因，如果沒有民主意識及主權意識，這樣的誘因充滿吸引力，檢調及國安單位應審慎因應。

小歐盟不分區立委候選人閔柏陵表示，無論小歐盟這次收到的訊息是中國介選、民間詐騙或反串，相對於缺乏資源、資訊及管道的小黨，甚至是非營利組織、中小型企業或一般民眾，都會造成人心惶惶，甚至被捲入不法事件和危險中。

閔柏陵也重申小歐盟主張，應從民防與心防做起，強化民間對境外勢力介選的認識，也提醒非營利組織、企業、政黨接獲疑似訊息，應立即尋求檢調單位協助。

小歐盟不分區立委候選人高芸婷表示，無論小歐盟遭遇到的案例真假與否，中國確實已掌握台灣的政治脈動，她呼籲檢調積極查證，並提醒各政黨及選民，謹慎注意中國利用各種方式滲透台灣選舉，進而影響台灣大選。

中方寄給小歐盟的信件中，表明將提供前往中國的機票、住宿等誘因。（小歐盟提供）

從中方寄給小歐盟的信件中，可發現對方非常了解台灣的選舉過程及制度。（小歐盟提供）

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