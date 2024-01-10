鍾小平廣發「棄于保鍾」文宣 于美人狠嗆︰被藍營拋棄還談棄保

無黨籍候選人于美人今10日在棄保看板前受訪表示，這非常荒謬！鍾小平本身是被同黨同志拋棄的人，如何談棄誰保誰。（記者陳冠甫攝）

2024/01/10 11:49

〔記者陳冠甫／台北報導〕台北市中正萬華立委三腳督，國民黨立委候選人鍾小平加強「棄保」宣傳，不僅文宣、布條齊發，還有小蜜蜂廣播「棄于保鍾」。無黨籍候選人于美人今（10）日在棄保看板前受訪表示，這非常荒謬！鍾小平本身是被同黨同志拋棄的人，如何談棄誰保誰。

于美人說，這場選戰打到現在，她感覺是她「一個人的武林」，她一個人赤手空拳，打到兩大政黨一位喊棄保，另一位喊搶救，她已經贏了；她說，想走正向、論述、乾淨、理性的選戰方式；每次選舉都是在展現民主素養給下一代，她並不想走兩大黨的路線，做情緒性、彼此攻擊、仇恨的看板，「請問要給年輕學子什麼樣的示範」，她重申「不想打這樣的選戰」。

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于美人坦言，今天開記者會並非為了她自己，而是希望安撫支持者的焦慮；會談「棄誰保誰」，是對自己沒有信心的人才會說；鍾小平說「要投給會贏的人」但她想問的是「什麼叫作贏」？民主選舉當然講輸贏，可是在輸贏之外，還有更重要的價值必須展現。她要呼籲鍾小平「棄誰保誰」不惜用會撕裂、不好示範、低階的選舉招數，是會被選民唾棄。

于美人強調，鍾小平本身是被同黨同志所拋棄的人，早就被拋棄，如何談棄誰保誰，她認為這非常荒謬。

無黨籍候選人于美人站在看板前比出拒絕手勢，表達不認同攻擊、仇恨的選舉方式。（記者陳冠甫攝）

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