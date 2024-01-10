侯友宜喊話柯文哲藍白共治 籲選民集中選票投侯趙

國民黨總統候選人侯友宜（中）9日晚間出席嘉市「嘉義團結之夜」聯合造勢晚會。（記者王善嬿攝）

2024/01/10 00:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2024大選進入最後階段，國民黨9日晚間在嘉義市舉辦「嘉義團結之夜」聯合造勢晚會，現場湧入逾2萬5千人，總統候選人侯友宜致詞時，向民眾黨總統候選人柯文哲喊話，邀柯的白色力量一起團結下架民進黨，「我當選後，會組成聯合政府，結合藍白共治，完成政黨輪替」，這是對清廉民主、扛起政黨輪替責任，更是對台灣未來歷史的重要決定，籲選民集中選票投給「侯康配」。

晚會在嘉市金山路與大同路口封街舉辦，支持者情緒高昂，氣氛熱烈；藍營大咖集結，侯友宜與黨主席朱立倫、不分區立委候選人韓國瑜、前副總統蕭萬長及嘉義市長黃敏惠、立委翁重鈞等人接力宣講，黨籍嘉市立委候選人張秀華、嘉縣海區立委候選人詹琬蓁及山區「在野大聯盟」無黨籍立委候選人林國慶到場尋求選民支持。

請繼續往下閱讀...

侯友宜發表演說前，晚會播放神秘嘉賓、侯就讀東石國中班導師戴全明一段3分鐘影片，戴說，侯友宜就學時期擔任風紀股長，個子雖小，管理班上其他個頭高大的同學絲毫不膽怯，從小就展現領導風範，至今每年生日或教師節，也不忘親筆寫信給他，透露出堅毅性格外，內心柔軟細膩一面。

隨後戴全明偕同其他11位國中曾教過侯友宜的老師登台，送給侯「以民為天」的4字掛軸，祝侯勝選。侯說，非常感謝一路疼惜他、愛惜他的老師們，沒有他們，絕對沒有侯友宜，「我是嘉義人，我以嘉義人為驕傲」。

侯友宜說，「最甜的是故鄉的水、最親的是故鄉的人」，他當刑警時就用生命顧台灣，若當選總統後，要用台灣人、嘉義人善良正直、勇敢堅毅的精神，讓台灣這塊土地的人平安，嘉義400年來第一次有子弟拚總統，他一定要拚顧台灣、顧嘉義。

侯友宜的國中老師戴全明等人送給侯「以民為天」的四字掛軸，祝侯勝選。（記者丁偉杰攝）

國民黨今晚在嘉市舉辦「嘉義團結之夜」聯合造勢晚會，現場湧入逾2萬5千人。（記者丁偉杰攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法