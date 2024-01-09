澎湖第二場公辦政見會 網路假訊息成為攻防焦點

澎湖第二場公辦政見會，三名選將上台前互相寒喧。（記者劉禹慶攝）

2024/01/09 22:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣選舉委員會於今（9）日辦理第11屆本縣區域立委候選人公辦政見發表會第2場公辦政見發表會，由代理主任委員鄭明源擔任主持人，3位候選人依照抽籤順序，與第一場相同，依序由民進黨楊曜、國民黨吳政杰、無黨籍陳慧娟發表政見，國民2黨立委候選人，針對近來網路假資訊引發討論，無黨籍候選人則左批國民黨、右打民進黨。

率先登場的民進黨立委楊曜，一上台就砲火四射，對於新近臉書澎湖各社團，都出現假資訊網站，大力吹捧國民黨候選人，並攻擊楊曜為澎湖爭取什麼建設？對於這種選舉奧步，楊曜認為靠惡意攻擊對手，爭取選民支持的方法相當不可取，自己的政績可以攤在陽光下，讓澎湖縣民共同審視檢驗。

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隨後登場的國民黨立委候選人吳政杰表示，對於網路上虛設網站，個人並不知情，也不是陣營幹部所為，對此向楊曜致歉，呼籲支持者要理性拉票，憑藉手中選票，改變澎湖的未來，參選至今還是不改初衷，以本命區湖西出發，複製擔任湖西鄉長的湖西好鄉經驗，向中央爭取經費，建設澎湖家鄉邁向美好。

至於無黨候選人陳慧娟，則是舉湖西紅羅垃圾場處理問題，一個是擔任3任立委（民進黨楊曜）、一個則是當2任湖西鄉長，卻都沒辦法解決垃圾沉痾問題，呼籲澎湖民眾拋棄藍綠政黨顏色，支持沒有包袱的無黨候選人，若進入國會，將會改善澎湖醫療、照顧老幼等社會福利。

近來澎湖各臉書社團，不斷出現假資訊網站。（記者劉禹慶翻攝）

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