為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

澎湖第二場公辦政見會 網路假訊息成為攻防焦點

澎湖第二場公辦政見會，三名選將上台前互相寒喧。（記者劉禹慶攝）

澎湖第二場公辦政見會，三名選將上台前互相寒喧。（記者劉禹慶攝）

2024/01/09 22:01

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣選舉委員會於今（9）日辦理第11屆本縣區域立委候選人公辦政見發表會第2場公辦政見發表會，由代理主任委員鄭明源擔任主持人，3位候選人依照抽籤順序，與第一場相同，依序由民進黨楊曜、國民黨吳政杰、無黨籍陳慧娟發表政見，國民2黨立委候選人，針對近來網路假資訊引發討論，無黨籍候選人則左批國民黨、右打民進黨。

率先登場的民進黨立委楊曜，一上台就砲火四射，對於新近臉書澎湖各社團，都出現假資訊網站，大力吹捧國民黨候選人，並攻擊楊曜為澎湖爭取什麼建設？對於這種選舉奧步，楊曜認為靠惡意攻擊對手，爭取選民支持的方法相當不可取，自己的政績可以攤在陽光下，讓澎湖縣民共同審視檢驗。

隨後登場的國民黨立委候選人吳政杰表示，對於網路上虛設網站，個人並不知情，也不是陣營幹部所為，對此向楊曜致歉，呼籲支持者要理性拉票，憑藉手中選票，改變澎湖的未來，參選至今還是不改初衷，以本命區湖西出發，複製擔任湖西鄉長的湖西好鄉經驗，向中央爭取經費，建設澎湖家鄉邁向美好。

至於無黨候選人陳慧娟，則是舉湖西紅羅垃圾場處理問題，一個是擔任3任立委（民進黨楊曜）、一個則是當2任湖西鄉長，卻都沒辦法解決垃圾沉痾問題，呼籲澎湖民眾拋棄藍綠政黨顏色，支持沒有包袱的無黨候選人，若進入國會，將會改善澎湖醫療、照顧老幼等社會福利。

近來澎湖各臉書社團，不斷出現假資訊網站。（記者劉禹慶翻攝）

近來澎湖各臉書社團，不斷出現假資訊網站。（記者劉禹慶翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
楊曜問政說明會 4000名支持者自動湧入
2024/01/07 17:28

楊曜問政說明會 4000名支持者自動湧入
澎湖立委政見會風平浪靜 3選將各述己見
2024/01/03 18:45

澎湖立委政見會風平浪靜 3選將各述己見

35年的等待！台酒龍年限量杜藏陳高
游錫堃飛澎湖輔選 大打立院龍頭保衛戰
2023/12/30 19:28

游錫堃飛澎湖輔選 大打立院龍頭保衛戰
藍大團結拚翻轉澎湖 趙少康、賴峰偉、葉竹林全來了
2023/12/29 21:55

藍大團結拚翻轉澎湖 趙少康、賴峰偉、葉竹林全來了

三分之一業績都靠「它」這區業績2023創新高
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播