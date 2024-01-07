楊曜問政說明會 4000名支持者自動湧入

楊曜現身會場，與支持者打招呼，展現親民作風。（記者劉禹慶攝）

2024/01/07 17:28

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕尋求4連霸的民進黨立委楊曜，今（7）日在馬公市文澳祖師廟廣場，舉行問政說明會，雖然未動員遊覽車接送，支持者自動自發前往，現場湧入4000人，成為此次總統立委選舉，澎湖最大造勢場合，展現出勝選氣勢。

一向以平民立委自居的楊曜，平日搭乘飛機往返台灣、澎湖間開會，親和力十足，今日的造勢場合，先前就宣稱未動員遊覽車，呼籲支持者自動自發前往，現場3000個座位座無虛席，旁邊兩側也站滿人潮，估計湧入近4000人，展現出楊曜的人和，勝選氣勢大增。

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會場由楊曜辦公室主任陳俊廷、不分區立委林楚茵主持，周明河醫師、水噹噹婦女會、台電工會、楊曜同學會等輪番上陣助講表演，林楚茵與楊曜同學會，分別演唱「心花開」、「世界第一等」，楊曜也上場展現歌喉，與同學同樂，將現場氣氛帶到最高點，林楚茵不忘呼籲選民搶救王義川，若能順利進入立院，會偕同王義川抵澎謝票。

另外，現場也發起手機賴通訊拉票，1人拉5票、10票，甚至50票。最後壓軸登場的立委楊曜，除了重複先前各助講人述說的政績，涵蓋清除海底覆網、醫療設施改善、教育環境提升、軍公教離島加給與金馬同等級外，再來的任期，則致力於保障勞工退休權益，主張政府每年挹注經費給勞退基金，絕對不能讓勞保破產，但在立法院多數決的體制下，無法個人單打獨鬥，呼籲支持者216投票，總統投2號美德配、立委投1號楊曜、政黨投6號民進黨。

楊曜登台，與同學一同高歌世界第一等。（記者劉禹慶攝）

楊曜問政說明會，現場湧入4千人。（記者劉禹慶攝）

現場發動手機拉票，支持者一人轉發5通至50通不等拉票。（記者劉禹慶攝）

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