國家警報遭國民黨酸 蔡依橙怒斥：真正無聊的是亂射東西的國家！

中國9日下午發射衛星，但因其軌跡通過台灣南部上空，我國國防部發送國家級警報。（圖擷自微博《央視軍事》）

2024/01/09 19:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國今天下午發射衛星，因飛行軌跡通過台灣南部上空，國防部急發國家級警報，不料卻被在野黨抨擊是無聊的「選舉操作」，企圖製造兩岸緊張影響選情。對此，作家蔡依橙直言，「真正無聊的是那個沒事亂丟衛星、飛彈的國家」！

今天下午國家級警報大作，指「中國於下午3點04分發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全」。由於警報來得太過突然，加上簡訊英文版將「衛星（satellite）」寫成「飛彈（missile）」，引發民眾一度恐慌，雖然國防部已對此發聲道歉，但仍被國民黨批評是在操弄「芒果乾」（亡國感諧音），，利用國家簡訊「介選」。

請繼續往下閱讀...

對此，作家蔡依橙下午在臉書發文表示，「這次的國家級警報，所用的字眼是衛星飛越『上空』，但又提到可能會掉下來。究竟是領空還是領空之外，就要等進一步的資訊。總是有人會認為這就是執政黨的無聊招數，但我不認為國防部會在這種事情開玩笑。而且真正無聊的是那個沒事亂丟衛星、飛彈的國家，如果真的發生戰爭，我希望我還是可以繼續收到通知，並做出避難跟聯繫家人的準備。」

蔡依橙還說：「中國使用長征火箭發射衛星，沿途會掉落許多殘骸，這是這次緊急警報需要示警的原因。火箭跟飛彈的本質是一樣的，最早的高空飛彈就是德軍在二戰時候研發的V2火箭，也可以稱作V2彈道飛彈。如果真的砸到人，然後事後檢討發現國防部竟然沒有發布消息，那真的是很糟糕，且這次的軌跡離墾丁很近！」

網友紛紛表示，「其實不管是衛星還是飛彈，是應該要緊張一下。不是怕老共真的射飛彈，是怕他打不準啊！去年4月老共發射衛星，碎片掉在台灣北部外海：去年8月老共演習真的射飛彈，結果掉在日本經濟海域。所以老共射東西，旁邊國家都會緊張一下」、「中國火箭碎片多的惡名昭彰」、「這是必須能通知全民的，而不是在那裝鴕鳥還嫌煩無聊，等到真正發生連通知都來不及的時候，就沒機會喊無聊了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法