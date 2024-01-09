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批邱莉莉鬼話連篇為何又投邱？ 李鎮國：幫李文俊搶副議長

前國民黨南市議員李鎮國（左二）以證人身分到台南地院開庭，公訴檢方頻以檢察官訊問筆錄內容質問李前後供詞為何不同？（資料照）

前國民黨南市議員李鎮國（左二）以證人身分到台南地院開庭，公訴檢方頻以檢察官訊問筆錄內容質問李前後供詞為何不同？（資料照）

2024/01/09 18:15

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市本屆正、副議長涉賄選案，9日地方法院持續開庭，被告市議員李鎮國以證人身分接受其他被告律師詰問，因李說法與過去對檢方供詞不同，公訴檢方頻以檢察官訊問具結筆錄質問李為何說詞不同？李多以記不清楚、忘了回應；李還說民進黨議長邱莉莉鬼話連篇，檢方反問那為何議長票投邱？李回說，只是想幫國民黨議員李文俊拿下副議長。

李鎮國憶道，2022年12月20日晚間，他在台南永康區1處菜市場的巷子，遇到1名騎機車陌生男子對他比7（意指手槍）的手勢、並要他票不要亂投。後來覺得怪怪的、有跟太太高玫仙講這事，這事又傳出去，警方有來詢問他是否遭到恐嚇。

李鎮國說，因20日中午，議會國民黨團開會決定正副議長不要「民進黨、國民黨配」，但挺李文俊對外尋求合作選副議長。他很憤怒國民黨團遭到少數人操控，當晚他就遭到恐嚇，心裡懷疑是前無黨議長郭信良方面的人所為。

李鎮國並說，後來李文俊表妹黃怡萍跟他聯絡說，李文俊關心他遭到比7的恐嚇之事，才有21日晚間到黃怡萍安定家，與親近市長黃偉哲的郭再欽及議員黃麗招、李文俊、黃怡萍等人見面，那是他第一次見到郭再欽、也才知道黃麗招原來是支持邱莉莉的，這次會面之初，他就說正副議長會支持邱莉莉與李文俊。

李鎮國指，為確保他議長票投邱，民進黨議員也會把票投給李文俊當副議長，他有請李文俊轉達黃偉哲做出此A保證，但黃沒有這麼做；此外，在黃怡萍家有談到B買房折扣、C經費贊助與D議員薪水補貼，他沒有在意買房折扣說法，也只是幫忙競選、拉票，那補助說法並非補貼4年議員薪水，是介紹工作、生意的連結，他也沒有很認真聽，沒因為這幾點才決定支持邱，會被檢方起訴，覺得很遺憾。

李鎮國說，如議長票投邱莉莉，助李文俊選上副議長，他不認為自己會被國民黨開除黨籍，因為幫國民黨拿下副議長有功，頂多是被停權。李鎮國還坦言，去年1月初，在檢方訊問後，他跟太太回家有就訊問內容做討論，檢方對他第2次訊問，他說法就有一些改變。

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