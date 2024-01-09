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被落選頭告發快篩賄選 中市議員江和樹「當選有效」確定

民眾黨台中市議員江和樹於選舉期間發放免費快篩試劑被告賄選，二審判當選有效確定。（資料照）

民眾黨台中市議員江和樹於選舉期間發放免費快篩試劑被告賄選，二審判當選有效確定。（資料照）

2024/01/09 17:16

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市議員於2022年11月選舉後，第13選區（大里、霧峰區）民眾黨江和樹以第二高票當選，連任6屆議員的無黨籍張滄沂成為落選頭，張滄沂以江和樹用發放新冠肺炎快篩劑、活動抽獎禮品涉嫌賄選為由，向台中地院提起江和樹「當選無效」之訴，台中地院認為，快篩劑未限定該選區的選民領用，抽獎也沒有限定民眾的選區，難以認定江賄選，駁回「當選無效」之訴，張上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，全案判決確定，江和樹確定當選有效。

台中高分院判決摘要指出，張滄沂提起當選無效，一審判決敗訴，他上訴二審並主張，江和樹為求順利當選，2022年1月27日，在臉書上發布到里長服務處領取快篩劑的訊息，且於大里區內新市場，穿議員競選背心無償發放500份快篩試劑給民眾，快篩劑包裝袋內放置競選文宣，或貼有競選請託貼紙；同年4月間起在競選服務處，以安裝擋泥板兌換快篩劑為名（擋泥板上有江和樹大頭照，以及決戰市議員等參選字句），無償發放快篩試劑給民眾。

另外，同年8月7日在大里區健康公園舉辦潑水節活動時，提供獎品供選區民眾摸彩，觸犯公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，聲明判決江和樹當選無效。

二審法官認為，關於服務處發放快篩試劑，依張滄沂提出的江和樹臉書網頁記載與證人的證述，江於選舉前是大里區立德里里長，無償發放快篩試劑時，並未詢問或登記領取者身分，即未鎖定這個選區的選民才可領取，且江和樹也在臉書貼文，如有急需快篩試劑者得至服務處申借，也沒有限制申借者的資格，難以認定有買票的對價。

至於內新市場發放快篩試劑活動，依張滄沂提出江和樹發快篩試劑錄影畫面，比對民眾黨2022年1月29日提名江和樹記者會的網路新聞列印資料等，當時江和樹尚未經民眾黨提名參選議員，難以認定此活動與買票具有一定對價關係。

關於裝設擋泥板換領快篩試劑活動，未限制須爲選區內民眾，亦未要求須投票予江和樹，這是民眾為江和樹宣傳的勞務對價，並非無償贈與取得，無法認定有買票的對價。大里潑水節活動，依潑水節宣傳文宣及網路新聞網頁可知，該活動於2018年、2019年、2020年均有舉辦，且摸彩獎品均由他人贊助提供，抽獎禮品上均貼有贊助者姓名，且抽中獎品者未限制係選區有投票權者，該活動所提供的獎品，無從認定係買票是對價，據此判決張滄沂上訴駁回，全案確定。

台中市議員第13選區落選頭張滄沂（左）控告民眾黨江和樹「當選無效」，敗訴確定。（資料照）

台中市議員第13選區落選頭張滄沂（左）控告民眾黨江和樹「當選無效」，敗訴確定。（資料照）

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