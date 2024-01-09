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賴清德老家「遊客」鳴按喇叭口角不斷 警重點巡邏

民進黨立委候選人賴清德老家人潮絡繹不絕，亂停車、亂按喇叭，經常發生口角，最近有人監立警告牌「禁止設攤」。（民眾提供）

民進黨立委候選人賴清德老家人潮絡繹不絕，亂停車、亂按喇叭，經常發生口角，最近有人監立警告牌「禁止設攤」。（民眾提供）

2024/01/09 16:46

〔記者盧賢秀／新北報導〕民進黨總統候選人賴清德新北市萬里老家爭議，前往朝聖人潮未減，車亂停、亂按喇叭，引起民怨，近日附近設置「私人土地，禁止設攤」告示牌，警方表示，每天人潮多，口角衝突不斷，為防制治安事故因此規劃勤務加強巡邏。

據當地居民表示，每天來賴清德萬里老家的人潮還是不減，因現場空地車位少，居民難以忍受的是這些「朝聖」民眾亂停車，任意停車後就下車拍照，造成交通受阻，「還有人按喇叭，造成長者困擾，每天不得安寧」。

居民表示，每天午休都無法入眠，也無法出去散步、運動，盼選舉趕快結束，「看熱鬧的人不要再來了」。

有民眾在臉書社群反映，賴清德老家的國安人員撤除後，這幾天白天晚上都有警察站崗？而且，在賴清德老家對面的空地草坪上，豎立了1面「私人土地，禁止設攤，違者提告」告示牌，質疑是不是人潮變多了，連攤販也來營業了？

據警方表示，目前每天還是有200到300人到場陳抗、發生口角衝突不斷，另網路輿情及在地民眾反映，有聚眾危安的情況。

因此為防止治安事故發生，規劃勤務注意控防，以現有警力規劃，重點巡邏，視網路情資與現場狀況派遣警力。

民進黨立委候選人賴清德老家人潮絡繹不絕，亂停車、亂按喇叭，經常發生口角，最近有人監立警告牌「禁止設攤」。（民眾提供）

民進黨立委候選人賴清德老家人潮絡繹不絕，亂停車、亂按喇叭，經常發生口角，最近有人監立警告牌「禁止設攤」。（民眾提供）

民進黨立委候選人賴清德老家人潮絡繹不絕，亂停車、亂按喇叭，經常發生口角，最近有人監立警告牌「禁止設攤」。（民眾提供）

民進黨立委候選人賴清德老家人潮絡繹不絕，亂停車、亂按喇叭，經常發生口角，最近有人監立警告牌「禁止設攤」。（民眾提供）

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