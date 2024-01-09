綠營轟阮厚爵教唆打人如黑道 藍營嗆抹黑栽贓

國民黨彰化縣第1選區立委候選人阮厚爵昨天由律師陪同到彰化地檢署按鈴申告，指控民進黨立委候選人陳秀寶團隊特意剪接影片，意圖使人不當選。（阮厚爵競總提供）

2024/01/09 14:04

〔記者湯世名／彰化報導〕選戰倒數4天，網路瘋傳國民黨彰化縣第1選區立委候選人阮厚爵在擔任和美鎮長時，揪了2位小弟的嗆聲影片，引發地方議論，民進黨彰化縣競選總部今天在「阮好大、我好怕」記者會中，抨擊阮厚爵昔日怒嗆員警、教唆打人如黑道行徑，口口聲聲捍衛警察執法尊嚴的國民黨總統候選人侯友宜竟不聞不問，甚至支持嗆警的阮厚爵，「叫警察情何以堪」，並呼籲阮厚爵說清楚講明白嗆聲影片內容。

國民黨彰化縣競選總部對此則回應說，阮厚爵有說這是陳年往事，是之前跟朋友吵架，被有心人士錄下來，現在被講成黑道，如果他有任何不法，大可以透過司法把他抓起來，不需要在那邊潑髒水。昨天陳秀寳才喊冤說這件事不是她在操作，她也是看到媒體報導才知道，結果馬腳馬上露出來，今天民進黨就開記者會圍剿阮厚爵，不就證明這件事是民進黨在背後操作嗎？印證民進黨不栽贓抹黑就不會選，呼籲民眾堅定支持會幫地方爭取建設的阮厚爵，不要便宜了不認真爭取建設，只會栽贓抹黑的人。

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民進黨總統候選人賴清德彰化縣競選總部，以及彰化縣議員楊子賢、黃柏瑜、周君綾、藍駿宇、楊妙月等人今天共同舉行記者會。競總總幹事林世賢指出，國民黨DNA很清楚就是黑金，其所提名的區域立委和不分區立委很多都是黑金本質，一旦進入政府體制，台灣將走回頭路。

楊子賢說，國民黨提名阮厚爵是要讓彰化向上提升，還是向下沉淪？2022年4月疫情期間，時任和美鎮長阮厚爵跨越轄區來到彰化市，脫下口罩抽菸，受到員警勸阻，竟囂張嗆警，試問侯友宜口口聲聲「不做醫生，做警察，用生命捉壞人」、「捍衛警察執法尊嚴」、「掃黑金」、「面對黑道就是要消滅壓制」，要不要出面說明？同時也請問國民黨彰化縣黨部主委謝衣鳯可以接受這樣囂張嗆警的候選人嗎？

周君綾則表示，身為和美鎮民，對於阮厚爵粗暴對待鄉親和執勤員警表示遺憾，呼籲阮厚爵應公開向員警和社會大眾道歉，同時檢調也應調查阮厚爵言行是否有觸犯刑法相關罪責。

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民進黨彰化縣競選總部今天在「阮好大、我好怕」記者會中，抨擊阮厚爵昔日怒嗆員警、教唆打人如黑道行徑，並呼籲阮厚爵說清楚講明白嗆聲影片內容。 （記者湯世名攝）

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