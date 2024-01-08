張善政要桃園覺醒：綠千瘡百孔政績擦脂抹粉 不能把醜八怪變白雪公主

桃園市長張善政開酸民進黨：千瘡百孔政績擦脂抹粉，不能把醜八怪變白雪公主。（記者李容萍攝）

2024/01/08 22:40

〔記者李容萍／桃園報導〕總統、立委選戰倒數，國民黨桃園市黨部今（8日）下午在中壢區舉辦「桃園挺侯康立委全壘打勝利大會」，國民黨主席朱立倫回桃園催票，強調桃園6席立委將會全壘打；對於近期綠營大咖頻繁來桃園輔選，擔任侯友宜桃園競選總部主任委員的桃園市長張善政開酸，民進黨已經騙到底，但「不是把千瘡百孔政績擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主」。

下午的造勢場合邀集全市農漁會、義警、消、婦女等10餘個社團約2000人參加，桃園市6選區的立委候選人包含牛煦庭、涂權吉妻子鍾淑娓、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，分別上台民懇託，包含桃園市議會議長邱奕勝、副議長李曉鐘及藍營市議員齊聚一堂，展現大團結拚勝選氣勢。

請繼續往下閱讀...

朱立倫表示，選前最後關鍵幾天，從台南等地掃街，民眾主動及反應情況來看，氣氛與2022選前最後一天選民衝出來的感覺一樣，他批評，民進黨執政「吃銅、吃鐵、吃台灣、吃百姓」國家無法安全、社會無法安定，這一場選舉非常重要，一定要集中選票支持侯康配，只要拚到底集中選票，不只總統會贏，立委也會有非常好的成績，尤其桃園6席立委非常關鍵，桃園市立委一定要全壘打，只要桃園贏，國會就會過半。

朱立倫也預告選前最後一天的星期五，他會再回桃園幫邱若華、牛煦庭及涂權吉3位新人加油車隊掃街，期許3位新人全力以赴都能勝選，桃園全壘打。

張善政則表示，桃園這6席國民黨立委候選人，不管是3位現任的，或是要出來競選新任的，都是一時之選，每一個人都有各自專長與特色，期待他們都可以全壘打，有幾位選區是在膠著狀態，希望透過今天的團結大會發揮臨門一腳功能，讓大家能夠順利進到立法院。

對於近期綠營大咖頻頻來桃園造勢，張善政也說，顯示對手也知道這次桃園市在選舉中是重中之重，上次市長選舉，桃園民眾支持他以10幾萬票優勢勝選，這一年多來執政桃園人相當滿意，在這趨勢之下，桃園民眾不會因為綠營大咖來，講一些選舉花招就可以改變，民進黨現在已經騙到底，不是把千瘡百孔政績擦脂抹粉，就可以把一個醜八怪變成白雪公主，桃園民眾腦筋非常清楚，不會再被騙，他呼籲桃園鄉親大團結，展現上次市長選舉的力量，千萬不要被謊言所騙。

國民黨主席朱立倫（左）回桃園催票，他表示現在和2022選前一天氣氛很像就是要變天，桃園侯康及6席立委都全壘打。（記者李容萍攝）

國民黨主席朱立倫（左2）和桃園市長張善政（左1）、議長邱奕勝（左3）等人站台全壘打團結造勢催票。（記者李容萍攝）

國民黨主席朱立倫（中）和桃園市長張善政（左5）、議長邱奕勝（左7）等人站台全壘打團結造勢催票。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法