政黨政見發表會》郭昱晴提藍白國會過半8亂象：中央跟地方一黨超大

中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。（中選會提供）

2024/01/08 19:49

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會，民進黨不分區代表郭昱晴表示，藍白總說民進黨一黨獨大，但真實狀況是，全台有14個縣市首長由國民黨執政，一個由民眾黨執政，未來藍白國會過半，恐形成中央跟地方一黨超大的失衡狀態。

郭昱晴也列出藍白國會過半的8點亂象，除了排黑條款恐被推翻、同婚平權、年金改革、不當黨產、促轉條例、國安五法和反滲透法等都可能被修回8年前的模樣，「排黑條款被修回去後，台灣能不亂嗎？」

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針對藍白主張重啟服貿，郭昱晴強調，台灣年輕人首當其衝，中國學生將會留在台灣與台灣年輕人搶工作。此外，郭昱晴指出，目前全世界民主國家已意識到中國是全球最大的危機，紛紛要跟中國做切割，也要抽離中國原本經濟依賴的狀況，但只有藍白，硬生生的希望把台灣的經濟再繼續鎖回。

至於國民黨指要重啟特偵組，郭昱晴以馬王政爭為例，重啟特偵組不是為人民所用，而是只為總統用司法來追殺人所用；針對藍白兩黨主張內閣制，換句話說，就是虛位元首制，若台灣有虛位元首，就是不選總統，那誰會最高興呢，這個答案全民皆知。

另，國民黨說核能要佔18%，民眾黨說要佔10%，但是未來如果藍白過半，台灣勢必要興建更多的核電廠，「到底核五，核六，核七，核八，要蓋在哪裡呢？」國民黨副總統候選人趙少康說，繼續蓋在新北市或是屏東縣，不知他是否問過兩縣市的居民，或者是他是否請教過新北市長侯友宜。

最後，郭昱晴直指，韓國瑜擔任高雄市長短暫期間，非常自由自在地進出香港的中聯辦，也就是中國在香港實施一國兩制最重要的機構，若將來藍白過半，台灣的未來，會被他們帶到哪裡去呢？

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