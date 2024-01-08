為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

政黨政見發表會》郭昱晴提藍白國會過半8亂象：中央跟地方一黨超大

中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。（中選會提供）

中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會。（中選會提供）

2024/01/08 19:49

〔記者李文馨／台北報導〕中選會今（8）日傍晚舉行第11屆全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉政黨電視政見發表會，民進黨不分區代表郭昱晴表示，藍白總說民進黨一黨獨大，但真實狀況是，全台有14個縣市首長由國民黨執政，一個由民眾黨執政，未來藍白國會過半，恐形成中央跟地方一黨超大的失衡狀態。

郭昱晴也列出藍白國會過半的8點亂象，除了排黑條款恐被推翻、同婚平權、年金改革、不當黨產、促轉條例、國安五法和反滲透法等都可能被修回8年前的模樣，「排黑條款被修回去後，台灣能不亂嗎？」

針對藍白主張重啟服貿，郭昱晴強調，台灣年輕人首當其衝，中國學生將會留在台灣與台灣年輕人搶工作。此外，郭昱晴指出，目前全世界民主國家已意識到中國是全球最大的危機，紛紛要跟中國做切割，也要抽離中國原本經濟依賴的狀況，但只有藍白，硬生生的希望把台灣的經濟再繼續鎖回。

至於國民黨指要重啟特偵組，郭昱晴以馬王政爭為例，重啟特偵組不是為人民所用，而是只為總統用司法來追殺人所用；針對藍白兩黨主張內閣制，換句話說，就是虛位元首制，若台灣有虛位元首，就是不選總統，那誰會最高興呢，這個答案全民皆知。

另，國民黨說核能要佔18%，民眾黨說要佔10%，但是未來如果藍白過半，台灣勢必要興建更多的核電廠，「到底核五，核六，核七，核八，要蓋在哪裡呢？」國民黨副總統候選人趙少康說，繼續蓋在新北市或是屏東縣，不知他是否問過兩縣市的居民，或者是他是否請教過新北市長侯友宜。

最後，郭昱晴直指，韓國瑜擔任高雄市長短暫期間，非常自由自在地進出香港的中聯辦，也就是中國在香港實施一國兩制最重要的機構，若將來藍白過半，台灣的未來，會被他們帶到哪裡去呢？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
網媒報導介入他人婚姻 林宜瑾斥：惡意抹黑、為特定人士助選
2024/01/08 19:22

網媒報導介入他人婚姻 林宜瑾斥：惡意抹黑、為特定人士助選
高大成批國民黨發言「五四三」 廢死問題始作俑者是馬英九
2024/01/08 18:48

高大成批國民黨發言「五四三」 廢死問題始作俑者是馬英九

別只存台股 全球基建股利率更好！
萬老師開砲！郭昱晴批藍「卑躬屈膝」 轟白「合藍喊墨綠」
2023/12/08 17:24

萬老師開砲！郭昱晴批藍「卑躬屈膝」 轟白「合藍喊墨綠」
「萬老師」來了！郭昱晴自曝願接不分區立委是為「辣個男人」
2023/12/04 18:09

「萬老師」來了！郭昱晴自曝願接不分區立委是為「辣個男人」

七期金十字－市政角地＋惠文學區成置產首選
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播