總統大選若選九二共識方向 學者：等於昭告西方「我們要一個中國」

台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致（左一）表示，這次選舉非常重要，如果選錯人、走錯路，選擇中國設定的九二共識、一國兩制的方向，會讓國際認為台灣走向一中道路。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/08 16:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統大選倒數5天，兩岸政策協會今日舉辦「全面管治下的香港」座談會，探討香港「一國兩制」對台灣的啟發。專家學者指出，不管是九二共識或兩岸一家親，背後就是一個中國。台灣選舉非常重要，若選錯人、走錯路，選擇了九二共識的方向，等於向西方世界昭告「我們要一個中國」、「台灣是中國內政」。

淡江大學外交與國際關係學系助理教授洪耀南表示，中共當初提出「一國兩制」是要示範給台灣看，前中共領導人鄧小平說香港「先行先走」，結果實施至今是傾向一國，兩制已經不見了。

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洪耀南指出，習近平在2019年提出「一國兩制台灣方案」，該台灣方案與香港一國兩制有些不同，不過仍是以「一國兩制」要統治台灣。審視中共發表過的3份對台白皮書，最早1980年代版本說要讓台灣保有現行制度、保有軍隊，2001年版本刪除「保有軍隊」，改成不派軍隊駐台。到了2022年版本，不派軍隊駐台都刪掉，顯示一國兩制內容已經改變。

洪耀南分析，中共強調「一個中國」，認為台灣只是中國一部分，中華人民共和國才擁有中國的代表權。在國際上，中國向來要各國先承認一中。對中共而言，中國要把台海變成中國內海，將台灣問題變成中國內政，關鍵就是2024的台灣總統大選。

洪耀南強調，不管是九二共識或兩岸一家親，背後就是「一個中國」。兩岸一家親是習近平在2015年提出來的，後來柯文哲跟著講兩岸一家親，國民黨則是向來承認九二共識，但九二共識背後就是一中，在這樣時空背景下，如果是親中派當選總統，等於是跟西方世界昭告「我們要一個中國」、「台灣問題是中國內政，以後你們不要再干涉了」。

洪耀南觀察，「一個中國」是要將台灣去國際化，去國際化後就能接軌一國兩制，台灣跟香港不同的是，中共用九二共識、兩岸一家親包裝「一個中國」。

據分析，香港接受「一個中國」後，經濟上被邊陲化，資金往北、往外跑，整個空洞化了，台灣當年大西進、兩岸交流興盛期也有這種現象，直到蔡英文上台開始鼓勵資金從中國回流，台灣經濟才慢慢起色。

他直指，外國高度關注台灣選舉，台灣選民似乎已經麻痺，忽略很多危機，例如國民黨總統候選人說要開放大量中生來台就業，這其實在講給北京當局聽，因為中國青年失業率很高，這些都是一些訊號。

台灣智庫中國研究中心主任吳瑟致表示，「港版國安法」讓香港情勢改變甚多，香港經濟持續下滑，越來越「內地化」，這些轉變可給台灣一些啟發。

吳瑟致指出，台灣須認知到，即便是主張兩岸一家親或九二共識的政黨，中共都不願承認中華民國存在，當中共不接受中華民國，講再多對等都沒用，不要自欺欺人，或只想配合中共統戰。

他提醒，這次選舉非常重要，如果選錯人、走錯路，選擇中國設定的九二共識、一國兩制的方向，台灣不僅無法彰顯是正常國家，更會讓國際認為台灣走向一中道路。

兩岸政策協會召開「全面管治下的香港－從區議會選舉到23條立法」座談會。（記者王藝菘攝）

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