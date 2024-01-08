遭爆介入婚姻當小三！林宜瑾出面駁斥謠言 揚言對李全教提告！

林宜瑾8日被爆出介入他人婚姻當小三，林宜瑾隨即出面反駁謠言。（資料照）

2024/01/08 18:22

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕總統暨立委大選將於本週六（13日）舉行投票，爭取台南市第4選區連任的民進黨立委林宜瑾，今天（8日）卻被爆出介入他人婚姻當小三，引發外界討論。對此，林宜瑾出面反駁謠言，強調相關爆料絕非事實，痛批這是對女性政治人物的抹黑操作，用意是在為特定人士助選。

綜合媒體報導，現年54歲的林宜瑾今被媒體爆料2020年開始介入一對國中教師的婚姻，男方為了她拋家棄子，提議離婚遭拒後與元配分居長達3年。去年10月林宜瑾選舉行程開跑，男方為避免2人的事影響到林宜瑾的選情，與元配重提離婚事宜，元配深知無力挽回婚姻，心碎簽字讓丈夫恢復單身。

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對此，林宜瑾今天下午陪同民進黨總統候選人賴清德車掃，結束後受訪表示，對手、無黨籍立委候選人李全教昨天（7日）舉辦造勢會時就有稍微提及此事，她還在納悶怎麼會有這麼莫名其妙的指控，今天就有記者寫出來，她認為相關爆料就是對手的抹黑奧步，目的是為影響選舉。

林宜瑾說，去年全國才掀起MeToo熱潮，她正在思考如何打造一個更加性別友善的社會，非常遺憾2024年剛開始，身為女性政治人物的她就遭遇這種莫須有的指控，這是對女性最大的污衊，「每次都用這種潑髒水的方式，選舉選到這樣真的是很悲哀啦。大家可以針對政策、地方建設做辯論或討論，但不該用這種個人道德上的抹黑。」她還揚言對李全教提告。

至於爆料中提到的男主角也否認與林宜瑾發生婚外情，稱與妻分居是家庭因素，林宜瑾「絕對不可能」介入他的婚姻。

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