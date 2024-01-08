讓農民從勞基法中解套！邱良閱提農業勞動特別法

國民黨雲林山線立委候選人邱良閱提出制定農業勞動特別法的政見。（記者鄭旭凱攝）

2024/01/08 13:21

〔記者鄭旭凱／雲林報導〕農民生病聘僱農工被依違反勞基法控告！國民黨雲林山線立委候選人邱良閱今天提出農業政策，他表示，若能進入立法院將要求制定「農業勞動特別法」，讓嚴重缺工的農漁民從現行的勞基法中解套，避免因觸犯勞基法遭到高額罰款。

邱良閱今天由競選總部主任委員李明哲及競選總幹事縣議員廖偉晴陪同召開記者會，他表示，現行的勞基法適用農林漁牧，一名張姓農民因身體不適開刀，聘僱幫工短期管理果園，後因病住院一年，幫工持續照顧果園約一年半，未料停止聘僱後半年後被該名幫工以僱主未投保勞健保及就業保險為由提出告訴，求償「資遣費及預告薪資」、「勞退提撥」、「失業給付」及「職災賠償」總計30萬元。

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邱良閱表示，農業根本不適用現行的勞基法，因農業缺工嚴重，大多數農民習慣找親友幫工或對外僱工，卻不知道這些鐘點工或按日計酬都屬勞基法管轄範圍，即使只聘雇一人協助採收一天就需投保就業保險，若一次請五位以上幫工就需強制投保勞保，農民常因不懂法律以致違法，未來他只要他能進入立法院，一定要求制定農業勞動特別法，讓從事農林漁牧者從現行的勞基法中解套。

另外，有關政府禁用巴拉刈農藥，邱良閱認為，台灣農民數十年來習慣使用巴拉刈來除草，只要食用作物前用水沖洗便可避免殘留，農藥與土壤接觸後也會很快失效，且對土壤及植物根部沒有傷害，對水土保持有著良好的作用，也不是「鹿特丹公約」列管的危險農藥，卻被農業部禁用，他若能當選立委也會協助農民解決困境。

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