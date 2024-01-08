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首頁　>　政治

苗栗縣1選區電視政見會 陳超明、康世明針對SOGO案相互攻防

陳超明批康世明將人性的最醜陋一面表露無遺，康世明反批「做壞事不能說的陳超明」（苗栗縣選舉委員會提供）（記者蔡政珉攝）

陳超明批康世明將人性的最醜陋一面表露無遺，康世明反批「做壞事不能說的陳超明」（苗栗縣選舉委員會提供）（記者蔡政珉攝）

2024/01/08 13:19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立委第一選區電視政見發表會今天再爆發激烈攻防，陳超明與康世明針對SOGO案相互攻防。

陳超明先大打政績牌，如爭取無自來水地區設置自來水，之後他提到其推出的苗栗行動願景地圖，強調將延續過往政績，持續爭取建設，如規劃銅科直通通霄鎮聯絡道路、打造龍鳳漁港、銅鑼鄉都市計畫容納科技廠進駐等等。

而面對對手康世明指其「用苗栗餵飽自己？」 ，陳超明反批康世明為了勝選將人性的最醜陋一面表露無遺。陳超明說，康世明發出許多抹黑文宣，陳超明強調其從政不收紅包、承攬政府工程。他也說，康世明指稱其貪污，100萬元對他是很大的侮辱，並稱家族賺錢支持其從政，更提出無罪推定與證據法則，強調其清廉從政。

康世明則批陳超明，陳超明寧願用估計千萬的花費，印製一堆華而不實拼命攻擊康世明的文宣，卻不正面回答外界的質疑。康世明強調，鄉親沒欠康世明，但被貪污判刑7年8個月的陳超明，絕對欠鄉親一個道歉。

康世明指出，陳超明幕僚梁文一的50萬，究竟在哪裡？是放到自己口袋還是梁文一收走？梁文一現在依然擔任陳超明重要幕僚，質疑否支持與認同梁文一索賄及收賄行為，還是根本就是陳超明授意使然？康世明並批對手是「做壞事不能說的陳超明」。

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