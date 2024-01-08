國防院報告：中共「以武逼統」是現在進行式

國防安全研究院。（記者陳鈺馥攝）

2024/01/08 09:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國防安全研究院近日發布「2023中共政軍發展評估報告」，評析現階段台海戰爭的機率不高，但中共領導人習近平正在對台灣「以武逼統」，亦即以軍事力量進行切香腸戰術，要逼迫台灣談統一。

報告指出，習近平有統一台灣的明確意圖，但手段是模糊的，和統、武統都是可能選項。習還沒放棄「和平統一」，對於何時「統一」也沒有具體時間表，但統一台灣已和實現中華民族偉大復興緊密扣連，在推進偉大復興的過程中，勢必得同步推動「統一」進程。

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報告研判，對習近平而言，「和平統一」仍是實現統一大業的最佳方案，但也同時在為「最壞的狀況」做打算。現階段，中共啟動「武統」機率不高，但是操之於習近平一人時，台海有事的風險在上升。

據分析，和平統一需要謀略，中共所提「新時代黨解決台灣問題的總體方略」即在堅持不放棄使用武力的前提下，運用威脅、利誘、分化與哄騙台灣民眾的各種手段，逼迫我國政府上談判桌。改變台灣人認知的方式，有釋放「和統」的煙霧彈、假借交流之名對台滲透統戰，以及加大軍事威懾的力道。

報告示警，習近平正在對台灣「以武逼統」，亦即以軍事力量進行切香腸戰術逼台灣上談判桌。國防部「112年國防報告書」亦提及，中共對台針對性軍事作為企圖達成「以武促統、以戰逼談」的目標。無論從民間或官方的觀點來看，中共「以武逼統」是現在進行式毋庸置疑。

相關手法有，2023年9月11日解放軍在台海大規模演習，隔天中國國務院發布「福建兩岸融合發展示範區21條」文件，承諾給台灣居民同等身分、鼓勵台灣人在福建置產就業、打造金廈共同生活圈等。

報告指出，中共「以武逼統」目的是服膺「總體方略」戰略框架下，透過增加對台軍事活動威懾台獨、示威美國，另一方面，藉由加碼對台灣特定群體的優惠，灌輸台灣人對「統一有好處」的認識。「以武逼統」並不是發動戰爭，而是以政、軍、經、心、社等不同層面、軟硬兼施的「組合拳」對台施壓。

報告強調，當決策權完全集中在習近平一人身上，中共官僚徹底喪失專業諮詢功能時，習誤判局勢與台海有事的風險在提升。台灣的安全不能寄望在獨裁者對於戰爭後果的審慎思辨，未來應對可能爆發的衝突預做準備。

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