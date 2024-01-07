羅智強批選舉公報未寫廢死 苗博雅嗆：他也沒寫支持兩岸統一

永康國際商圈理事長李慶隆（右）今與國民黨候選人羅智強（中）合體掃街。（記者蔡思培攝）

2024/01/07 16:52

〔記者蔡思培／台北報導〕永康國際商圈理事長李慶隆曾出面力挺台北市大安區社民黨立委候選人苗博雅，昨卻表態反對廢死，今更與國民黨候選人羅智強合體掃街，也讓外界聯想是否倒戈。苗博雅今天表示，李為人處事佳，自己絕對不會讓朋友為難，強逼友情撕裂。對於羅智強近來猛攻苗在選舉公報未寫廢死主張，苗反嗆羅在選舉公報也未寫支持兩岸統一。

李慶隆今下午與羅智強合體在永康商圈掃街，李表示台灣主流民意仍反對廢除死刑，國民黨總統候選人侯友宜非常堅持要執行反廢死，他也支持侯。羅則批評，苗博雅曾是廢死聯盟法務主任，但競選公報、政見發表會中都未提廢死，呼籲苗應該勇敢面對。李慶隆下午也在受訪時關心大安區都更議題，認為不管羅、苗誰當選，推動都更對選民都是福氣，而羅已承諾若當選願請他當都更首席顧問。

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苗博雅今受訪表示，李慶隆交友廣闊，任何人拜訪永康商圈都會接待，羅去關心也很好，但為何羅北市議員當一半就跑去桃園，遇到選舉才關心永康商圈。苗稱讚李為人處事佳，並強調自己絕不會讓朋友為難，也不會把複雜議題簡化成二選一，強逼友情撕裂，與李就是好友，其支持已經收到了。苗認為永康商圈多元顏色可以共榮，大安區不該只有深藍一種顏色，懇請大家支持彩色的苗博雅。

苗博雅樂見羅智強稱若當選立委會請李慶隆擔任都更顧問，但強調若他當選，大安區所有選民都會是他的顧問。苗也大酸，搞不好羅選上立委又跑掉，呼籲大家支持苗當選立委服務大安區，給羅智強自由，之後要選桃園市長、高雄市長都自由自在，這才是雙贏。

對於羅智強質疑選舉公報沒寫廢死主張，苗反批，羅在選舉公報也未寫支持兩岸統一，經歷未提到發動馬王政爭，也沒有寫國民黨支持開放中生來台就業、重啟服貿，這樣的人有何資格質疑他。苗認為他已將進入立院優先推動的政見說清楚，且在街頭闡述政見內容，羅競選主軸空心才操作假議題欺騙感情，但選民已經被羅欺騙一次，羅更跑去欺騙桃園人，大家不該放任選舉這麼low。

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